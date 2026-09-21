“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлучення

$44.670.0151.200.04
ukenru
Ексклюзив
17:04 • 6406 перегляди
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
16:38 • 11105 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь
15:35 • 11608 перегляди
Одесу накрила негода: вулиці підтоплені, оголошено жовтий рівень небезпекиVideo
14:49 • 19272 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo
13:47 • 13292 перегляди
Трамп заявив про втрату рф дизельних потужностей через війну і закликав її припинити - Зеленський відреагував
13:43 • 17175 перегляди
"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"Video
12:51 • 27055 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo
21 вересня, 10:40 • 22838 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
21 вересня, 08:00 • 34693 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
21 вересня, 05:18 • 36336 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.3м/с
93%
745мм
Популярнi новини
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?21 вересня, 08:52 • 40130 перегляди
До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф21 вересня, 09:00 • 24193 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto21 вересня, 09:56 • 25427 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята13:03 • 16701 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни13:08 • 18331 перегляди
Публікації
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
17:04 • 6386 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь16:38 • 11096 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo14:49 • 19268 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни13:08 • 18574 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята13:03 • 16942 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Джей Ді Венс
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Дніпро (місто)
Білий дім
Реклама
УНН Lite
“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлученняVideo15:07 • 5910 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto21 вересня, 09:56 • 25666 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 52705 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 52786 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 55447 перегляди
Актуальне
Fox News
Соціальна мережа
Truth Social
Financial Times
Шахед-136

“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлучення

Київ • УНН

 • 5922 перегляди

Анастасія Скальницька звинуватила колишнього чоловіка Богдана у зрадах, фінансових махінаціях і кредитах на співробітників. Вона розповіла про розлучення в Instagram.

“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлучення

Українська блогерка та підприємиця Анастасія Скальницька приголомшила мережу відвертим зізнанням про своє розлучення. Вона розповіла, що її колишній чоловік Богдан був професійним аферистом, розповівши також про систематичні зради та фінансові махінації. Про це Скальницька розповіла в Instagram, передає УНН

Мій колишній чоловік - професійний аферист. Почати зі мною відносини, щоб розводити мене в подальшому на гроші, зраджувати мені - все життя з повіями. Залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників  

- сказала Скальницька на початку відео.

Вона розповіла, що коли ухвалила рішення про розлучення, то думала, що все буде мирно, спокійно, і не буде виставляти, крім допису, більше нічого в Instagram. 

Я прийняла рішення про розлучення не тому, що щось сталося, а просто... останній рік був дуже важкий. Ми не сварилися, були просто складні відносини, ми жили різним життям 

- зазначила Скальницька. 

За її словами, вона хотіла придбати автівку "Mercedes" і він погодився їй допомогти з цим, проте вже після того, як машина була придбана, чоловік заявив, що у їхньому будинку був обшук, а його було відправлено до в’язниці, і для того, щоб його дістати звідти, потрібна була велика сума грошей, після чого було ухвалено рішення продати автівку. 

Також вона розповіла, що під час першого знайомства, у нього була не одна автівка, які потім, як з’ясувалося, були орендованими. 

Вона додає, що уся сім'я трималася на її доходах з блогу, вона закривала його фінансові проблеми та давала гроші на автомобілі. Більше того, Богдан залишив бізнес Анастасії у боргах, а на її співробітників навіть були оформлені кредити. 

Окрім того, з'ясувалося, що він зраджував їй все життя, користувався послугами повій, а навіть під час розриву надсилав квіти іншим дівчатам.

Найболючіше - усвідомлювати, наскільки сильно я довіряла людині. Мені не 18 років. Але я настільки щиро вірила всьому, що мені говорили, що навіть не допускала думки: зі мною можуть так чинити. Тепер я прокручую в голові десятки ситуацій і думаю: як я могла цього не бачити? Як могла так довго не ставити запитань? Як могла не аналізувати очевидні речі? Поки я не можу розповісти всіх деталей. Не можу показати все, що знаю, і пояснити, як саме це відбувалося 

- написала Скальницька в Instagram. 

Нагадаємо 

Блогерка та флористка Анастасія Скальницька повідомила про розрив стосунків з чоловіком, бізнесменом Богданом Скальницьким. 

Павло Башинський

УНН Lite
Обшук
Шлюб
Блогери