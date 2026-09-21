“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлучення

Українська блогерка та підприємиця Анастасія Скальницька приголомшила мережу відвертим зізнанням про своє розлучення. Вона розповіла, що її колишній чоловік Богдан був професійним аферистом, розповівши також про систематичні зради та фінансові махінації. Про це Скальницька розповіла в Instagram, передає УНН.

Мій колишній чоловік - професійний аферист. Почати зі мною відносини, щоб розводити мене в подальшому на гроші, зраджувати мені - все життя з повіями. Залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників - сказала Скальницька на початку відео.

Вона розповіла, що коли ухвалила рішення про розлучення, то думала, що все буде мирно, спокійно, і не буде виставляти, крім допису, більше нічого в Instagram.

Я прийняла рішення про розлучення не тому, що щось сталося, а просто... останній рік був дуже важкий. Ми не сварилися, були просто складні відносини, ми жили різним життям - зазначила Скальницька.

За її словами, вона хотіла придбати автівку "Mercedes" і він погодився їй допомогти з цим, проте вже після того, як машина була придбана, чоловік заявив, що у їхньому будинку був обшук, а його було відправлено до в’язниці, і для того, щоб його дістати звідти, потрібна була велика сума грошей, після чого було ухвалено рішення продати автівку.

Також вона розповіла, що під час першого знайомства, у нього була не одна автівка, які потім, як з’ясувалося, були орендованими.

Вона додає, що уся сім'я трималася на її доходах з блогу, вона закривала його фінансові проблеми та давала гроші на автомобілі. Більше того, Богдан залишив бізнес Анастасії у боргах, а на її співробітників навіть були оформлені кредити.

Окрім того, з'ясувалося, що він зраджував їй все життя, користувався послугами повій, а навіть під час розриву надсилав квіти іншим дівчатам.

Найболючіше - усвідомлювати, наскільки сильно я довіряла людині. Мені не 18 років. Але я настільки щиро вірила всьому, що мені говорили, що навіть не допускала думки: зі мною можуть так чинити. Тепер я прокручую в голові десятки ситуацій і думаю: як я могла цього не бачити? Як могла так довго не ставити запитань? Як могла не аналізувати очевидні речі? Поки я не можу розповісти всіх деталей. Не можу показати все, що знаю, і пояснити, як саме це відбувалося - написала Скальницька в Instagram.

Нагадаємо

Блогерка та флористка Анастасія Скальницька повідомила про розрив стосунків з чоловіком, бізнесменом Богданом Скальницьким.