Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після заяв Мілея

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей зробив неповажні коментарі, назвавши президента Колумбії Густаво Петро "комуністичним вбивцею", що призвело до загострення відносин між двома країнами.