Хав'єр Мілей

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21735 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141978 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 130077 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193866 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.

Політика • 2 квітня, 10:55 • 15014 перегляди

Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені

В аргентинському місті Баїя-Бланка через сильні шторми та проливні дощі загинуло щонайменше 16 людей. Влада евакуювала понад 1500 мешканців та оголосила триденну національну жалобу.

Новини Світу • 10 березня, 11:56 • 14602 перегляди

Grimes надіслала тривожне повідомлення Маску про їхню дитину під час його виступу з бензопилою

Співачка Grimes публічно звернулася до Ілона Маска через ігнорування повідомлень щодо серйозних медичних проблем їхньої дитини. Маск був присутній на конференції CPAC і не відреагував на прохання матері своєї дитини.

Суспільство • 21 лютого, 11:23 • 26334 перегляди

Аргентина слідом за США виходить з ВООЗ

У адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосили про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рішення пояснюють захистом суверенітету та критикою дій ВООЗ під час пандемії.

Новини Світу • 5 лютого, 15:03 • 28925 перегляди

В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі

Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.

Новини Світу • 2 лютого, 08:25 • 37022 перегляди

Генеральний директор Apple пожертвує 1 млн доларів на інавгурацію Трампа - ЗМІ

Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.

Новини Світу • 4 січня, 19:26 • 36901 перегляди

Венесуела пропонує від 500 до 100 тис. доларів США за затримання опозиціонера Гонсалеса

Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.

Новини Світу • 3 січня, 15:46 • 23233 перегляди

Зеленський запросив в Україну президента Аргентини Мілея

Президент України провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм. Сторони обговорили економічну та безпекову співпрацю, а також партнерство в межах МЕРКОСУР.

Політика • 28 грудня, 02:53 • 38314 перегляди

Зеленський запалив ханукальні свічки з рабинами України на менорі від Мілея

Президент України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок разом із рабинами України. На заході були присутні головні рабини з різних міст країни, а менора була подарована президентом Аргентини.

Суспільство • 25 грудня, 17:32 • 35329 перегляди

Трамп запросив на свою інавгурацію президентів ще двох країн

Дональд Трамп запросив президентів Аргентини та Сальвадору на свою інавгурацію, порушуючи політичну традицію США. Хав'єр Мілей вже підтвердив свою участь, а Наїб Букеле ще вагається через міркування безпеки.

Новини Світу • 18 грудня, 03:07 • 20239 перегляди

Хав'єр Мілей, найімовірніше, візьме участь в інавгурації Дональда Трампа, у січні

Дональд Трамп запросив Хав'єра Мілея на церемонію інавгурації 20 січня 2025 року. Це перший випадок в історії, коли обраний президент США запрошує аргентинського колегу на таку подію.

Новини Світу • 17 грудня, 07:32 • 17741 перегляди

Зеленський погодився на трьохгодинне інтерв'ю з популярним подкастером Фрідманом

Президент України дав згоду на інтерв'ю з Лексом Фрідманом, чиї розмови на YouTube мають понад 800 млн переглядів. Зустріч відбудеться в Україні з подкастером, який брав інтерв'ю у Трампа та Маска.

Політика • 30 листопада, 20:11 • 55576 перегляди

Аргентина розпорядилася про арешт прихильників Болсонару

Суди Аргентини ухвалили рішення заарештувати 61 бразильця, причетного до заворушень у Бразиліа в січні 2023 року. Втікачі намагались уникнути покарання, переховуючись в Аргентині.

Новини Світу • 16 листопада, 09:29 • 20420 перегляди

Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН проти санкцій щодо Куби

Президент Аргентини Хав'єр Мілей звільнив главу МЗС Діану Мондіно через голосування за зняття санкцій з Куби. Аргентина вперше за час президентства Мілея не підтримала позицію США.

Новини Світу • 31 жовтня, 00:13 • 22380 перегляди

Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Мілеєм на Саміті миру, обговорив Формулу миру та двосторонню співпрацю

Президент Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм на Саміті миру у Швейцарії, де вони обговорили реалізацію Формулу миру та двосторонню співпрацю.

Війна • 15 червня, 20:12 • 123846 перегляди

Президент Аргентини таки прибув на Саміт миру

Президент Аргентини Хав'єр Мілей прибув до Швейцарії для участі в офіційній церемонії Саміту миру після того, як спочатку передумав їхати.

Політика • 15 червня, 15:23 • 23960 перегляди

Зміна планів: президент Аргентини не поїде на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, вирішивши замість цього залишитися в Аргентині на час національних свят.

Політика • 7 червня, 12:40 • 191852 перегляди

Іспанія відкликала посла в Аргентині через слова президента Мілея

Іспанія відкликала свого посла в Аргентині і зажадала публічних вибачень від президента Аргентини Хав'єра Мілея за його висловлювання, в яких він критикував дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса як корумповану чиновницю.

Політика • 19 травня, 19:22 • 32656 перегляди

Колумбія висилає аргентинських чиновників

Колумбія вислала аргентинських дипломатів після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей неодноразово образив президента Колумбії Густаво Петро, назвавши його "вбивцею, терористом і комуністом".

Політика • 28 березня, 06:05 • 32093 перегляди

У червні Україну планує відвідати президент Аргентини

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити підтримку Президента Зеленського, а також може зупинитися в Парижі та Берліні, щоб зустрітися з Макроном і Шольцем.

Політика • 6 березня, 08:16 • 33144 перегляди

Президент Аргентини обіцяє платформу підтримки України в Латинській Америці

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує провести латиноамериканський саміт у 2024 році, щоб підтримати Україну, яка веде боротьбу проти російської агресії.

Політика • 29 лютого, 07:55 • 26960 перегляди

Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.

Політика • 20 лютого, 03:18 • 118789 перегляди

Південна Африка заявляє, що п'ять країн підтвердили вступ до БРІКС

Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді як Аргентина відхилила запрошення.

Новини Світу • 31 січня, 16:04 • 32118 перегляди

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після заяв Мілея

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей зробив неповажні коментарі, назвавши президента Колумбії Густаво Петро "комуністичним вбивцею", що призвело до загострення відносин між двома країнами.

Новини Світу • 27 січня, 01:45 • 27063 перегляди

Новий президент Аргентини підписав указ про понад 300 економічних реформ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей підписав указ про впровадження понад 300 економічних реформ, спрямованих на приватизацію та дерегуляцію ринку, що викликало протести опозиції.

Новини Світу • 21 грудня, 11:35 • 30507 перегляди

Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі здобув перемогу на президентських виборах у Єгипті

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі був переобраний на новий шестирічний термін, отримавши 89,6% дійсних голосів, на тлі того, шо його країна стикається зі значними економічними проблемами, включаючи високий зовнішній борг та інфляцію.

Політика • 18 грудня, 14:01 • 32601 перегляди

16 людей загинули під час сильних штормів в Аргентині та Уругваї

Сильний шторм в Аргентині та Уругваї призвів до загибелі 16 людей: жертвами падіння гілок, обвалу стіни та сильного вітру. Президент Мілей відвідав постраждале місце.

Суспільство • 18 грудня, 02:50 • 28269 перегляди