Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.
В аргентинському місті Баїя-Бланка через сильні шторми та проливні дощі загинуло щонайменше 16 людей. Влада евакуювала понад 1500 мешканців та оголосила триденну національну жалобу.
Співачка Grimes публічно звернулася до Ілона Маска через ігнорування повідомлень щодо серйозних медичних проблем їхньої дитини. Маск був присутній на конференції CPAC і не відреагував на прохання матері своєї дитини.
У адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосили про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рішення пояснюють захистом суверенітету та критикою дій ВООЗ під час пандемії.
Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.
Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.
Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.
Президент України провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм. Сторони обговорили економічну та безпекову співпрацю, а також партнерство в межах МЕРКОСУР.
Президент України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок разом із рабинами України. На заході були присутні головні рабини з різних міст країни, а менора була подарована президентом Аргентини.
Дональд Трамп запросив президентів Аргентини та Сальвадору на свою інавгурацію, порушуючи політичну традицію США. Хав'єр Мілей вже підтвердив свою участь, а Наїб Букеле ще вагається через міркування безпеки.
Дональд Трамп запросив Хав'єра Мілея на церемонію інавгурації 20 січня 2025 року. Це перший випадок в історії, коли обраний президент США запрошує аргентинського колегу на таку подію.
Президент України дав згоду на інтерв'ю з Лексом Фрідманом, чиї розмови на YouTube мають понад 800 млн переглядів. Зустріч відбудеться в Україні з подкастером, який брав інтерв'ю у Трампа та Маска.
Суди Аргентини ухвалили рішення заарештувати 61 бразильця, причетного до заворушень у Бразиліа в січні 2023 року. Втікачі намагались уникнути покарання, переховуючись в Аргентині.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей звільнив главу МЗС Діану Мондіно через голосування за зняття санкцій з Куби. Аргентина вперше за час президентства Мілея не підтримала позицію США.
Президент Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм на Саміті миру у Швейцарії, де вони обговорили реалізацію Формулу миру та двосторонню співпрацю.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей прибув до Швейцарії для участі в офіційній церемонії Саміту миру після того, як спочатку передумав їхати.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, вирішивши замість цього залишитися в Аргентині на час національних свят.
Іспанія відкликала свого посла в Аргентині і зажадала публічних вибачень від президента Аргентини Хав'єра Мілея за його висловлювання, в яких він критикував дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса як корумповану чиновницю.
Колумбія вислала аргентинських дипломатів після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей неодноразово образив президента Колумбії Густаво Петро, назвавши його "вбивцею, терористом і комуністом".
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити підтримку Президента Зеленського, а також може зупинитися в Парижі та Берліні, щоб зустрітися з Макроном і Шольцем.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує провести латиноамериканський саміт у 2024 році, щоб підтримати Україну, яка веде боротьбу проти російської агресії.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.
Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді як Аргентина відхилила запрошення.
Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей зробив неповажні коментарі, назвавши президента Колумбії Густаво Петро "комуністичним вбивцею", що призвело до загострення відносин між двома країнами.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей підписав указ про впровадження понад 300 економічних реформ, спрямованих на приватизацію та дерегуляцію ринку, що викликало протести опозиції.
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі був переобраний на новий шестирічний термін, отримавши 89,6% дійсних голосів, на тлі того, шо його країна стикається зі значними економічними проблемами, включаючи високий зовнішній борг та інфляцію.
Сильний шторм в Аргентині та Уругваї призвів до загибелі 16 людей: жертвами падіння гілок, обвалу стіни та сильного вітру. Президент Мілей відвідав постраждале місце.