Трамп знову примірив роль миротворця і запропонував "врегулювати" суперечку за Фолклендські острови

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до врегулювання багаторічної суперечки між Великою Британією та Аргентиною щодо Фолклендських островів, якщо його про це попросять. Водночас він поставив під сумнів готовність Лондона захищати віддалену територію, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Я впевнений, що мене залучать до цієї потенційної катастрофи. Але якщо вони це зроблять, я, ймовірно, зможу врегулювати це питання – заявив Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Мікелем Мартіном у Дубліні.

Американський президент додав, що зараз навколо Фолклендських островів є "2 незадоволені країни". При цьому він засумнівався, чи захоче Велика Британія витрачати ресурси на захист території, згадавши проблеми країни з імміграцією та енергетикою.

Суперечка навколо островів знову загострилася

Напруження між Лондоном і Буенос-Айресом останніми тижнями посилилося після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей активізував претензії своєї країни на острови, які аргентинська сторона називає Мальвінськими. Зокрема, він пригрозив новими санкціями нафтовим компаніям, що працюють у регіоні.

Трамп переглядає позицію США щодо суверенітету Фолклендів

Велика Британія натомість наполягає на своєму суверенітеті над островами. Глава британського МЗС Ед Мілібенд на початку вересня назвав позицію Лондона щодо Фолклендів "непохитною".

Раніше Трамп також допускав відхід США від традиційно нейтральної позиції у суперечці та ставив під сумнів можливість американської допомоги Великій Британії у разі нового конфлікту навколо островів.

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