Трамп снова примерил на себя роль миротворца и предложил «урегулировать» спор из-за Фолклендских островов

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подключиться к урегулированию многолетнего спора между Великобританией и Аргентиной по поводу Фолклендских островов, если его об этом попросят. При этом он усомнился в готовности Лондона защищать отдалённую территорию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Я уверен, что меня привлекут к этой потенциальной катастрофе. Но если они это сделают, я, вероятно, смогу урегулировать этот вопрос – заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Микелом Мартином в Дублине.

Американский президент добавил, что сейчас вокруг Фолклендских островов есть "2 недовольные страны". При этом он усомнился, захочет ли Великобритания тратить ресурсы на защиту территории, упомянув проблемы страны с иммиграцией и энергетикой.

Спор вокруг островов вновь обострился

Напряжённость между Лондоном и Буэнос-Айресом в последние недели усилилась после того, как президент Аргентины Хавьер Милей активизировал претензии своей страны на острова, которые аргентинская сторона называет Мальвинскими. В частности, он пригрозил новыми санкциями нефтяным компаниям, работающим в регионе.

Трамп пересматривает позицию США в отношении суверенитета Фолклендских островов

Великобритания, в свою очередь, настаивает на своём суверенитете над островами. Глава британского МИД Эд Милибэнд в начале сентября назвал позицию Лондона по Фолклендам "непоколебимой".

Ранее Трамп также допускал отход США от традиционно нейтральной позиции в споре и ставил под сомнение возможность американской помощи Великобритании в случае нового конфликта вокруг островов.

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