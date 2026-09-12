Трамп снова примерил на себя роль миротворца и предложил «урегулировать» спор из-за Фолклендских островов
Киев • УНН
Трамп заявил о готовности помочь урегулировать спор из-за Фолклендских островов, если его попросят. Напряжённость между Лондоном и Буэнос-Айресом растёт.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подключиться к урегулированию многолетнего спора между Великобританией и Аргентиной по поводу Фолклендских островов, если его об этом попросят. При этом он усомнился в готовности Лондона защищать отдалённую территорию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Я уверен, что меня привлекут к этой потенциальной катастрофе. Но если они это сделают, я, вероятно, смогу урегулировать этот вопрос
Американский президент добавил, что сейчас вокруг Фолклендских островов есть "2 недовольные страны". При этом он усомнился, захочет ли Великобритания тратить ресурсы на защиту территории, упомянув проблемы страны с иммиграцией и энергетикой.
Спор вокруг островов вновь обострился
Напряжённость между Лондоном и Буэнос-Айресом в последние недели усилилась после того, как президент Аргентины Хавьер Милей активизировал претензии своей страны на острова, которые аргентинская сторона называет Мальвинскими. В частности, он пригрозил новыми санкциями нефтяным компаниям, работающим в регионе.
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Великобритания, в свою очередь, настаивает на своём суверенитете над островами. Глава британского МИД Эд Милибэнд в начале сентября назвал позицию Лондона по Фолклендам "непоколебимой".
Ранее Трамп также допускал отход США от традиционно нейтральной позиции в споре и ставил под сомнение возможность американской помощи Великобритании в случае нового конфликта вокруг островов.
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