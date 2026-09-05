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Трамп может «отдать» Фолкленды Аргентине, чтобы наказать Британию за Иран, аргентинский президент уже выдвинул требования
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Трамп может «отдать» Фолкленды Аргентине, чтобы наказать Британию за Иран, аргентинский президент уже выдвинул требования

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Милей усилил требования Аргентины на Фолкленды после заявлений Трампа. Эксперт считает, что Вашингтон может давить на Британию из-за Ирана.

Трамп может «отдать» Фолкленды Аргентине, чтобы наказать Британию за Иран, аргентинский президент уже выдвинул требования

Президент Аргентины Хавьер Милей с новой силой заявил о претензиях страны на Фолклендские острова после того, как президент США Дональд Трамп допустил пересмотр американской позиции в отношении спорной территории. Эксперт считает, что таким образом Трамп может давить на Британию из-за ее недостаточной, по мнению Вашингтона, поддержки в войне с Ираном, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Милей заявил, что Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова принадлежат его стране "по истории и закону". Кроме того, он анонсировал ускорение санкций против иностранных нефтяных компаний, работающих вблизи островов без разрешения Буэнос-Айреса.

Толчком для активизации аргентинских претензий стали слова Трампа. Отвечая на вопросы журналистов о возможном пересмотре позиции США в отношении Фолклендов, американский президент заявил, что "пересматривает каждую позицию", и этот вопрос — один из многих.

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Милей придал этим словам значительно большее значение, заявив, что Вашингтон пересматривает свою "историческую позицию" в отношении островов.

Трамп может давить на Британию из-за Ирана

Профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен связывает возможное изменение позиции Вашингтона с войной против Ирана. По его словам, США недовольны тем, что Британия не оказала им достаточной поддержки.

Еще в апреле Reuters сообщал о внутреннем электронном письме Пентагона, в котором среди возможных мер против Лондона из-за разногласий по Ирану упоминался пересмотр американской позиции в отношении британского суверенитета над Фолклендами.

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В то же время Трамп пока не заявлял, что США поддержат передачу островов Аргентине. Вашингтон традиционно признает фактическое британское управление Фолклендами, но не занимает сторону в споре о суверенитете.

Британия уже отреагировала на новые претензии. Глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что позиция Лондона остается "непоколебимой", а острова останутся британскими в соответствии с волей их жителей.

Милей заговорил о Фолклендах перед выборами

По оценке Тейвайнена, аргентинский президент использует территориальный спор и во внутренней политике. Возвращение Фолклендских островов пользуется широкой поддержкой среди аргентинцев различных политических взглядов, тогда как в 2027 году Милей планирует бороться за второй президентский срок.

Справочно

Аргентина и Британия уже воевали за острова в 1982 году. Тогда аргентинские войска захватили архипелаг, однако Британия вернула над ним контроль после войны, которая продолжалась более 2 месяцев.

Спор имеет и экономическую составляющую. Вблизи Фолклендов расположено нефтяное месторождение Sea Lion, запасы которого оцениваются примерно в 1,7 млрд баррелей. Компании планируют начать там добычу в течение 2 лет, тогда как Милей заявляет, что Аргентина не может этого допустить.

Трамп пересматривает позицию США в отношении суверенитета Фолклендских островов01.09.26, 10:42 • 9087 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Фолклендские острова
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Reuters
Хавьер Милей
Буэнос-Айрес
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