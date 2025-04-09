Буэнос-Айрес

Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине

Штормовой ветер со скоростью до 150 км/ч привел к тому, что самолет Boeing 737-700 перевернулся и столкнулся с рампой в аэропорту Буэнос-Айреса, повредив воздушное судно и нарушив график полетов. О пострадавших не сообщается.