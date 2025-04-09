Буэнос-Айрес

В Сан-Исидро начался суд над медицинской командой Диего Марадоны, обвиняемой в "простом убийстве по неосторожности". Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, а дело включает почти 200 свидетелей.
Папа Франциск уже 12 дней находится в больнице из-за двойного воспаления легких, его состояние критическое, но стабильное. Понтифику сделали компьютерную томографию, прогноз остается сдержанным.
Состояние Папы Франциска резко ухудшилось после респираторного криза, требуется кислородная терапия и переливание крови. Понтифик находится в больнице с пневмонией обоих легких, прогноз врачей "сдержанный".
Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.
В Аргентине суд предъявил обвинения пяти лицам по делу о смерти Лиама Пейна, включая его друга и работников отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.
Состоялась частная церемония прощания с 31-летним певцом Лиамом Пейном в Амершаме. На похоронах присутствовали все участники One Direction, семья и близкие друзья звезды.
В Буэнос-Айресе полиция арестовала мужчину и изъяла более 60 единиц нацистского оружия с символикой Третьего рейха. Также была конфискована военная форма, флаги и бюсты Гитлера.
Boeing 747-8 компании Lufthansa попал в сильную турбулентность во время рейса из Буэнос-Айреса во Франкфурт. Инцидент произошел на высоте 10 000 метров, на борту находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.
В Аргентине предъявили обвинения трем лицам по делу о смерти Лиама Пейна, который погиб после падения с балкона отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.
31-летний британский певец Лиам Пейн умер после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция сообщила об агрессивном поведении мужчины перед инцидентом, возможно, под воздействием наркотиков или алкоголя.
За последние три десятилетия количество дней, когда температура в 20 крупнейших столицах мира достигает 35°C или выше, увеличилось на 52%, что подвергает более 300 миллионов человек опасности экстремальной жары.
The Reckoning Project подал первый иск против пыток в Федеральный суд Аргентины от имени украинской жертвы, которую пытали российские военные.
Дания продаст Аргентине 24 истребителя F-16 за $300 млн, пообещав 19 Украине.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.
Аргентинский суд освободил сына российского олигарха Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по требованию Украины, разрешив ему остаться в Аргентине в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в течение 45 дней.
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.
Штормовой ветер со скоростью до 150 км/ч привел к тому, что самолет Boeing 737-700 перевернулся и столкнулся с рампой в аэропорту Буэнос-Айреса, повредив воздушное судно и нарушив график полетов. О пострадавших не сообщается.
В Аргентине противники жестких реформ нового правительства призвали к протестам в Буэнос-Айресе. Ранее президент ввел пакет реформ, предусматривающий девальвацию песо на 50% и сокращение субсидий.
Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.