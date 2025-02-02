В Аргентине состоялся массовый ЛГБТ-марш из-за скандальной речи президента Милея в Давосе
Киев • УНН
Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.
Тысячи аргентинцев протестовали против выступления президента-либертарианца Хавьера Милея в Давосе, где он оскорбил сообщество ЛГБТИК+, связывая его с педофилией.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Тысячи людей вышли на демонстрацию в субботу в Буэнос-Айресе и 22 других городах Аргентины против выступления президента Хавьера Милеи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором он критиковал феминизм и ценности левого прогрессизма.
Контекст
Хавьер Милей оскорбил сообщество ЛГБТИК+, связывая его с педофилией, поставил под сомнение гендерную политику и заявил, что феминизм стремится к «привилегиям», которые подрывают равенство перед законом
События в столице Аргентины
Так называемый «Федеральный марш антифашистской и антирасистской гордости» был созван ЛГБТИК+ пространствами страны для борьбы с «экономическим насилием, политическими преследованиями и сексуальными репрессиями правительства Хавьера Милеи» через несколько дней после его выступления в Давосе, 23 января.
Надев разноцветные флаги, транспаранты, футболки и скандируя лозунг «права не подлежат обсуждению», протестующие собрались на центральной площади Пласа-де-Майо, обычном месте протестов
С плакатами «мы не вернемся в каморку» и «завоеванные права не касаются, ни шагу назад» протестующие направлялись от Конгресса к Дому правительства в Буэнос-Айресе, но протесты прошли и в других провинциях страны и в таких городах, как Лондон, Мадрид, Лиссабон, Барселона, Париж и Монтевидео.
Мы не можем позволить, чтобы разнообразие больше не было частью процесса, и это очень серьезно, что офис президента должен высказываться в этих терминах. Как гражданин, как учитель, как мать, я говорю «нет» и я мы поддерживаем этот призыв
Демонстрация состоялась через неделю после того, как правительство также объявило, что будет продвигать законопроект под названием «Равенство перед законом», который предусматривает отмену фемицида как уголовного отягчающего фактора, а также прекращение использования небинарных документов, удостоверяющих личность, и транс квоты на трудоустройство, среди других инициатив.
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