В Аргентине состоялся массовый ЛГБТ-марш из-за скандальной речи президента Милея в Давосе

Тысячи аргентинцев протестовали против выступления президента-либертарианца Хавьера Милея в Давосе, где он оскорбил сообщество ЛГБТИК+, связывая его с педофилией.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тысячи людей вышли на демонстрацию в субботу в Буэнос-Айресе и 22 других городах Аргентины против выступления президента Хавьера Милеи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором он критиковал феминизм и ценности левого прогрессизма.

Контекст

Хавьер Милей оскорбил сообщество ЛГБТИК+, связывая его с педофилией, поставил под сомнение гендерную политику и заявил, что феминизм стремится к «привилегиям», которые подрывают равенство перед законом

События в столице Аргентины

Так называемый «Федеральный марш антифашистской и антирасистской гордости» был созван ЛГБТИК+ пространствами страны для борьбы с «экономическим насилием, политическими преследованиями и сексуальными репрессиями правительства Хавьера Милеи» через несколько дней после его выступления в Давосе, 23 января.

Надев разноцветные флаги, транспаранты, футболки и скандируя лозунг «права не подлежат обсуждению», протестующие собрались на центральной площади Пласа-де-Майо, обычном месте протестов

С плакатами «мы не вернемся в каморку» и «завоеванные права не касаются, ни шагу назад» протестующие направлялись от Конгресса к Дому правительства в Буэнос-Айресе, но протесты прошли и в других провинциях страны и в таких городах, как Лондон, Мадрид, Лиссабон, Барселона, Париж и Монтевидео.

Мы не можем позволить, чтобы разнообразие больше не было частью процесса, и это очень серьезно, что офис президента должен высказываться в этих терминах. Как гражданин, как учитель, как мать, я говорю «нет» и я мы поддерживаем этот призыв