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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Аргентине состоялся массовый ЛГБТ-марш из-за скандальной речи президента Милея в Давосе

В Аргентине состоялся массовый ЛГБТ-марш из-за скандальной речи президента Милея в Давосе

Киев  •  УНН

 • 617 просмотра

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Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.

Тысячи аргентинцев протестовали против выступления президента-либертарианца Хавьера Милея в Давосе, где он оскорбил сообщество ЛГБТИК+, связывая его с педофилией.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тысячи людей вышли на демонстрацию в субботу в Буэнос-Айресе и 22 других городах Аргентины против выступления президента Хавьера Милеи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором он критиковал феминизм и ценности левого прогрессизма.

Контекст

Хавьер Милей оскорбил сообщество ЛГБТИК+, связывая его с педофилией, поставил под сомнение гендерную политику и заявил, что феминизм стремится к «привилегиям», которые подрывают равенство перед законом

- пишет Reuters.

События в столице Аргентины

Так называемый «Федеральный марш антифашистской и антирасистской гордости» был созван ЛГБТИК+ пространствами страны для борьбы с «экономическим насилием, политическими преследованиями и сексуальными репрессиями правительства Хавьера Милеи» через несколько дней после его выступления в Давосе, 23 января.

Надев разноцветные флаги, транспаранты, футболки и скандируя лозунг «права не подлежат обсуждению», протестующие собрались на центральной площади Пласа-де-Майо, обычном месте протестов

С плакатами «мы не вернемся в каморку» и «завоеванные права не касаются, ни шагу назад» протестующие направлялись от Конгресса к Дому правительства в Буэнос-Айресе, но протесты прошли и в других провинциях страны и в таких городах, как Лондон, Мадрид, Лиссабон, Барселона, Париж и Монтевидео.

Мы не можем позволить, чтобы разнообразие больше не было частью процесса, и это очень серьезно, что офис президента должен высказываться в этих терминах. Как гражданин, как учитель, как мать, я говорю «нет» и я мы поддерживаем этот призыв

- сказала 42-летняя учительница Синтия Виньо Reuters Television.

Демонстрация состоялась через неделю после того, как правительство также объявило, что будет продвигать законопроект под названием «Равенство перед законом», который предусматривает отмену фемицида как уголовного отягчающего фактора, а также прекращение использования небинарных документов, удостоверяющих личность, и транс квоты на трудоустройство, среди других инициатив.

Администрация Трампа запретила вывешивать флаги гей-парадов и Black Lives Matter в консульствах США24.01.25, 09:47 • 27348 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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