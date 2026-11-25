Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром встретились с представителями венгерской общины Закарпатья. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

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По словам главы государства, во встрече приняли участие представители духовенства, бизнеса, общественных организаций и органов местного самоуправления.

Я рад, что этот визит главы правительства Венгрии прошел настолько конструктивно и позитивно. Во время встречи мы обсудили много направлений: вопросы национальных меньшинств, образование, логистику, экономику и, конечно, безопасность и мир. Будем делать все для того, чтобы максимально реализовать двусторонние проекты, которые будут взаимовыгодными для обоих наших народов - отметил Зеленский.

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