Зеленский и Мадьяр встретились с венгерской общиной Закарпатья
Киев • УНН
Зеленский и Мадьяр встретились с венгерской общиной Закарпатья и обсудили образование, экономику, логистику, безопасность и мир. По словам Президента, визит главы правительства Венгрии прошёл конструктивно и позитивно.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром встретились с представителями венгерской общины Закарпатья. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам главы государства, во встрече приняли участие представители духовенства, бизнеса, общественных организаций и органов местного самоуправления.
Я рад, что этот визит главы правительства Венгрии прошел настолько конструктивно и позитивно. Во время встречи мы обсудили много направлений: вопросы национальных меньшинств, образование, логистику, экономику и, конечно, безопасность и мир. Будем делать все для того, чтобы максимально реализовать двусторонние проекты, которые будут взаимовыгодными для обоих наших народов
Напомним
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