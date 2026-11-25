Президент України Володимир Зеленський разом із премʼєр-міністром Угорщини Петером Мадяром зустрілися з представниками угорської громади Закарпаття. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

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За словами глави держави, у зустрічі взяли участь представники духовенства, бізнесу, громадських організацій та органів місцевого самоврядування.

Я радий, що цей візит голови уряду Угорщини пройшов так конструктивно й позитивно. Ми обговорили багато напрямів під час зустрічі: питання національних меншин, освіту, логістику, економіку і, звісно, безпеку та мир. Робитимемо все для того, щоб максимально реалізувати двосторонні проєкти, які будуть взаємовигідними для обох наших народів - зазначив Зеленський.

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