Зеленський і Мадяр зустрілися з угорською громадою Закарпаття
Київ • УНН
Зеленський і Мадяр зустрілися з угорською громадою Закарпаття та обговорили освіту, економіку, логістику, безпеку й мир. За словами Президента, візит голови уряду Угорщини пройшов конструктивно й позитивно.
Президент України Володимир Зеленський разом із премʼєр-міністром Угорщини Петером Мадяром зустрілися з представниками угорської громади Закарпаття. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
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За словами глави держави, у зустрічі взяли участь представники духовенства, бізнесу, громадських організацій та органів місцевого самоврядування.
Я радий, що цей візит голови уряду Угорщини пройшов так конструктивно й позитивно. Ми обговорили багато напрямів під час зустрічі: питання національних меншин, освіту, логістику, економіку і, звісно, безпеку та мир. Робитимемо все для того, щоб максимально реалізувати двосторонні проєкти, які будуть взаємовигідними для обох наших народів
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