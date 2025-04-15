Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.
Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.
Петер Сійярто здійснив 13-ий візит до москви з початку повномасштабної російської агресії проти України. Урядовці ЄС здивовані частими контактами угорського міністра з кремлем.
Парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.
Угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті. Орбан останнім часом посилив нападки на ЛГБТК-групи.
Париж і Лондон виступили з ініціативою місячного перемир'я в повітрі, на морі та енергетичній інфраструктурі України. Макрон зазначив, що наземні бойові дії поки що не будуть включені в перемир'я через складність контролю.
Уряд Віктора Орбана пропонує перемістити щорічний ЛГБТ-парад з вулиць Будапешта в закритий простір, пояснюючи це "захистом дітей". Це продовжує серію обмежень прав ЛГБТК+ спільноти в Угорщині.
У Будапешті кілька тисяч працівників судової системи провели марш за незалежність судової влади в Угорщині. Протестувальники виступили проти "заморожування" підвищення зарплат та вимагали гарантій незалежності судів.
Голова ВР Руслан Стефанчук заявив про спроби рф просунутися в бік Києва та загрозу для всієї Європи. Він наголосив, що зупинити агресора можна лише через силу єдності та консолідованого тиску.
З 1 лютого 2025 року в Україні вводяться нові банківські ліміти на перекази та змінюються тарифи на електроенергію. Також відбудуться зміни у виплатах військовим та подорожчають міжнародні залізничні квитки.
Укрзалізниця зменшує знижки на квитки до Польщі та Угорщини через зростання витрат. Подорожчання становитиме від 9% до 37% залежно від напрямку та класу вагона.
Деякі китайські авіаперевізники почали уникати польотів над південно-західною частиною рф після авіакатастрофи в Казахстані. Нові маршрути до Грузії та Угорщини тепер пролягають через Азербайджан та інші регіони росії.
На залізничних квитках в Україні прибрали дублювання російською мовою. Тепер інформація подається українською та англійською, що є кроком до євроінтеграції.
Запущено два нових залізничних маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв'язки з ЄС.
З 15 грудня стартує новий залізничний маршрут Київ-Будапешт з купейними та люкс вагонами. Квитки вже у продажу, вартість від 2800 грн, поїзд надасть зручне сполучення з іншими європейськими містами.
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди за новим графіком руху-2025. З 15 грудня доступні квитки на більшість внутрішніх маршрутів, включаючи нові напрямки до Солотвина, Ясіні та Рахова.
Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.
США повідомляють про формування 50-тисячного російського угруповання, включно з 11 тис. північнокорейських військових у Курській області. Солдати КНДР проходять тренування з російськими силами для майбутнього наступу.
Європейський Союз обговорює можливості продовження підтримки України у разі припинення допомоги США при Трампі. ЄС вже надав 118 млрд євро допомоги, але критично залежить від американських військових ресурсів.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель найближчими днями відвідає Україну. Він наголосив на важливості єдності ЄС та необхідності нарощування власного потенціалу незалежно від США.
На саміті в Будапешті європейські лідери обговорили майбутню роль ЄС та виклики безпеки. Лідери закликали до більшої автономії ЄС, особливо у питаннях безпеки.
Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини на саміті Європейської політичної спільноти. Зеленський наголосив на важливості рівноправних відносин та обговорив питання нацменшин.
Президент України зустрівся з генсеком НАТО для обговорення участі північнокорейських військових у війні. У Курській області рф розмістила 11 тисяч військовослужбовців КНДР.
Президент України обговорив з Кіром Стармером та Емманюелем Макроном План перемоги та військову допомогу. Особлива увага приділена далекобійній зброї та підтримці на шляху до НАТО.
Президент Швейцарії Віола Амгерд заявила про фінальну стадію переговорів з ЄС щодо нової політичної угоди. Переговори мають на меті відновити відносини після виходу Швейцарії з попередніх перемовин у 2021 році.
Президент Зеленський заявив, що росія прагне контролю не лише над Україною, а й над усією Європою. Він наголосив на необхідності надання зброї замість переговорів з путіним.
Президент України провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та назвав її продуктивною. На саміті Європейської політичної спільноти він наголосив на важливості концепції "мир завдяки силі".