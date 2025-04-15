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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25117 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153001 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137121 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133267 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133605 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195841 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164568 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116728 перегляди

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В Угорщині заборонили ЛГБТК+ заходи: деталі нової поправки до конституції

Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.

Новини Світу • 06:19 • 1262 перегляди

Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+

Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.

Новини Світу • 14 квітня, 10:47 • 3648 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7900 перегляди

Україна мала б цього тижня розпочати переговори про вступ до ЄС, Угорщина блокує цей процес - ЗМІ

Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.

Політика • 8 квітня, 07:44 • 8316 перегляди

Нетаньяху прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном попри ордер на арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 04:15 • 5024 перегляди

Сійярто у 13-ий раз в москві за 3 роки: головний дипломат Орбана прагне до рекорду в контактах із кремлем

Петер Сійярто здійснив 13-ий візит до москви з початку повномасштабної російської агресії проти України. Урядовці ЄС здивовані частими контактами угорського міністра з кремлем.

Політика • 26 березня, 14:03 • 21263 перегляди

Угорщина офіційно заборонила проведення гей-парадів у Будапешті

Парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.

Новини Світу • 18 березня, 15:55 • 17459 перегляди

Партія Орбана прагне заборонити гей-паради в Будапешті

Угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті. Орбан останнім часом посилив нападки на ЛГБТК-групи.

Новини Світу • 17 березня, 13:46 • 10145 перегляди

Франція і Британія запропонували Україні місячне перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" - Макрон

Париж і Лондон виступили з ініціативою місячного перемир'я в повітрі, на морі та енергетичній інфраструктурі України. Макрон зазначив, що наземні бойові дії поки що не будуть включені в перемир'я через складність контролю.

Війна • 3 березня, 06:47 • 34752 перегляди

Угорський уряд хоче перенести гей-парад з вулиць Будапешта у закрите приміщення

Уряд Віктора Орбана пропонує перемістити щорічний ЛГБТ-парад з вулиць Будапешта в закритий простір, пояснюючи це "захистом дітей". Це продовжує серію обмежень прав ЛГБТК+ спільноти в Угорщині.

Новини Світу • 27 лютого, 02:28 • 18295 перегляди

Тисячі угорських суддів вийшли на протест у Будапешті: що їх обурило

У Будапешті кілька тисяч працівників судової системи провели марш за незалежність судової влади в Угорщині. Протестувальники виступили проти "заморожування" підвищення зарплат та вимагали гарантій незалежності судів.

Суспільство • 23 лютого, 02:07 • 100666 перегляди

рф відчайдушно пробує просунутися на захід у бік Києва - голова ВР

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив про спроби рф просунутися в бік Києва та загрозу для всієї Європи. Він наголосив, що зупинити агресора можна лише через силу єдності та консолідованого тиску.

Війна • 11 лютого, 13:26 • 40741 перегляди

5 важливих змін в Україні з 1 лютого: банківські ліміти та тарифи

З 1 лютого 2025 року в Україні вводяться нові банківські ліміти на перекази та змінюються тарифи на електроенергію. Також відбудуться зміни у виплатах військовим та подорожчають міжнародні залізничні квитки.

Суспільство • 1 лютого, 06:30 • 168219 перегляди

Ціни на квитки на поїзди до Польщі та Угорщини зростуть з лютого: що варто знати

Укрзалізниця зменшує знижки на квитки до Польщі та Угорщини через зростання витрат. Подорожчання становитиме від 9% до 37% залежно від напрямку та класу вагона.

Суспільство • 28 січня, 12:52 • 25533 перегляди

Китайські авіакомпанії уникають польотів над рф після авіакатастрофи у Казахстані - ЗМІ

Деякі китайські авіаперевізники почали уникати польотів над південно-західною частиною рф після авіакатастрофи в Казахстані. Нові маршрути до Грузії та Угорщини тепер пролягають через Азербайджан та інші регіони росії.

Новини Світу • 2 січня, 21:27 • 26583 перегляди

"Укрзалізниця" прибрала російську із залізничних квитків: що буде замість

На залізничних квитках в Україні прибрали дублювання російською мовою. Тепер інформація подається українською та англійською, що є кроком до євроінтеграції.

Суспільство • 21 грудня, 19:00 • 22043 перегляди

Укрзалізниця запустила одразу 2 нових залізничних маршрути з ЄС

Запущено два нових залізничних маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв'язки з ЄС.

Суспільство • 15 грудня, 14:43 • 41493 перегляди

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд до Будапешта: куди можна дістатися далі

З 15 грудня стартує новий залізничний маршрут Київ-Будапешт з купейними та люкс вагонами. Квитки вже у продажу, вартість від 2800 грн, поїзд надасть зручне сполучення з іншими європейськими містами.

Анонси • 13 грудня, 06:05 • 19559 перегляди

В Україні відкривають продаж квитків на нові поїзди: куди можна поїхати

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди за новим графіком руху-2025. З 15 грудня доступні квитки на більшість внутрішніх маршрутів, включаючи нові напрямки до Солотвина, Ясіні та Рахова.

Суспільство • 26 листопада, 10:02 • 14149 перегляди

Нові залізничні маршрути запускають з України до ЄС: куди тепер можна доїхати потягом

Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.

Суспільство • 21 листопада, 11:30 • 17997 перегляди

Росія готує 50-тисячне угруповання з військами КНДР для наступу на Курщині

США повідомляють про формування 50-тисячного російського угруповання, включно з 11 тис. північнокорейських військових у Курській області. Солдати КНДР проходять тренування з російськими силами для майбутнього наступу.

Війна • 10 листопада, 15:43 • 41642 перегляди

У ЄС намагаються зрозуміти, чи зможуть вони продовжити підтримувати Україну без Трампа - Bloomberg

Європейський Союз обговорює можливості продовження підтримки України у разі припинення допомоги США при Трампі. ЄС вже надав 118 млрд євро допомоги, але критично залежить від американських військових ресурсів.

Війна • 8 листопада, 14:14 • 18957 перегляди

Боррель анонсував візит в Україну

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель найближчими днями відвідає Україну. Він наголосив на важливості єдності ЄС та необхідності нарощування власного потенціалу незалежно від США.

Війна • 8 листопада, 11:59 • 62982 перегляди

Фон дер Ляєн на саміті в Будапешті: Європа має сама вирішувати свою долю

На саміті в Будапешті європейські лідери обговорили майбутню роль ЄС та виклики безпеки. Лідери закликали до більшої автономії ЄС, особливо у питаннях безпеки.

Війна • 8 листопада, 04:34 • 112125 перегляди

Зеленський у Будапешті: що запропонував Орбану та про що домовились

Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини на саміті Європейської політичної спільноти. Зеленський наголосив на важливості рівноправних відносин та обговорив питання нацменшин.

Суспільство • 7 листопада, 21:09 • 55009 перегляди

Зеленський у Будапешті обговорив з генсеком НАТО залучення військ КНДР до війни проти України

Президент України зустрівся з генсеком НАТО для обговорення участі північнокорейських військових у війні. У Курській області рф розмістила 11 тисяч військовослужбовців КНДР.

Війна • 7 листопада, 20:20 • 48387 перегляди

Зеленський у Будапешті провів переговори із Стармером та Макроном: всі деталі

Президент України обговорив з Кіром Стармером та Емманюелем Макроном План перемоги та військову допомогу. Особлива увага приділена далекобійній зброї та підтримці на шляху до НАТО.

Війна • 7 листопада, 20:00 • 41171 перегляди

У Будапешті підбивають підсумки переговорів між Швейцарією та ЄС

Президент Швейцарії Віола Амгерд заявила про фінальну стадію переговорів з ЄС щодо нової політичної угоди. Переговори мають на меті відновити відносини після виходу Швейцарії з попередніх перемовин у 2021 році.

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Нам потрібна достатня кількість зброї, а не обійми з путіним - Президент

Президент Зеленський заявив, що росія прагне контролю не лише над Україною, а й над усією Європою. Він наголосив на необхідності надання зброї замість переговорів з путіним.

Війна • 7 листопада, 13:41 • 16964 перегляди

Зеленський: не можемо знати, якими будуть дії Трампа, але сподіваємося на сильнішу Америку

Президент України провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та назвав її продуктивною. На саміті Європейської політичної спільноти він наголосив на важливості концепції "мир завдяки силі".

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