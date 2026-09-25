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Ліга націй - Мальдера визначився із стартовим складом на матч проти Угорщини

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Україна визначила стартовий склад на виїзний матч Ліги націй проти Угорщини. Поєдинок розпочнеться 25 вересня о 21:45 у Будапешті.

Ліга націй - Мальдера визначився із стартовим складом на матч проти Угорщини

Менше ніж година залишається до поєдинку між Україною та Угорщиною у рамках першого туру Ліги націй сезону 2026/2027. Тренерський штаб Андреа Мальдери визначився зі стартовим складом збірної, передає УНН

Деталі 

Місце у воротах зайняв Дмитро Різник. У захисті: Віталій Миколенко, Микола Матвієнко (капітан), Ілля Забарний, Ілля Крупський. 

У півзахисті: Володимир Бражко, Олег Очеретько та Георгій Судаков. На флангах нападу: Владислав Ванат та Віктор Циганков. Центрфорвард - Данило Сікан. 

На заміні: Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Олександр Зубков, Ігор Краснопір, Олександр Назаренко, Єгор Назарина, Матвій Пономаренко, Едуард Сарапій, Анатолій Трубін, Максим Хлань, Андрій Ярмоленко та Георгій Єрмаков. 

Як повідомляв УНН, перший поєдинок для нашої збірної у Лізі націй (Ліга В) пройде проти збірної Угорщини вже цієї п’ятниці, 25 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Поєдинок для нашої збірної пройде у гостях - у столиці Угорщини, Будапешті на Пушкаш Арені.

Україна зіграє у жовтих кольорах. Угорщина ж буде у червоному комплекті форми.

Мальдера визначився із заявкою на матч проти Угорщини, а також з комплектами форм25.09.26, 13:39 • 2154 перегляди

Павло Башинський

Спорт
Угорщина
Будапешт
Україна