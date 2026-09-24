Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілля
Київ • УНН
Олександр Усик кардинально змінив імідж і пофарбував волосся у блонд. Боксер із дружиною відзначить 17-ту річницю весілля в Іспанії.
Український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити імідж перед 17-ю річницею весілля зі своєю дружиною Катериною, передає УНН.
"Новий стиль для чемпіона", - написав в Instagram колорист Олександр Даалгард, опублікувавши фото Усика.
На світлині Усик, який майже завжди мав коротке волосся, став блондином.
У соцмережі ТікТок донька Усика Єлизавета опублікувала відео, де здивувала підписників новою зачіскою боксера.
"Це перевтілення, якого ніхто не чекав. Тато пофарбувався в блонд", - сказала Єлизавета.
Донька Усика розповіла, що завтра, 25 вересня, у Олександра і його дружини 17-та річниця весілля, де збереться безліч гостей. Наразі пара перебуває в Іспанії.
Окрім того, Єлизавета розповіла, що 27 вересня, у неділю, у її дідуся день народження, і вона вже придбала йому подарунок, проте вирішила не розголошувати, який саме, адже це сюрприз.
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