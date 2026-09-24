Російські дрони атакували Буковину - цілями стали енергетика і пункти пропуску
Київ • УНН
Росія спрямувала чотири дрони на енергетику й пункти пропуску Буковини. Три знищила ППО, четвертий полетів у напрямку Румунії.
росія 24 вересня атакувала Чернівецьку область, цілячись у пункти пропуску на кордоні України з Румунією та Молдовою та по енергетиці. Три з 4 дронів знешкодили, четвертий вилетів у напрямку Румунії. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко у соцмережах 24 вересня, пише УНН.
Під час сьогоднішньої російської атаки над Буковиною було зафіксовано 4 БпЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були обʼєкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах
З його слів, "три безпілотники знищено силами ППО поза населеними пунктами. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань".
"Четвертий вийшов за межі області в напрямку Сучавського повіту Румунії", - вказав він.
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