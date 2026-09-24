Топ-5 простих рецептів осіннього печива

$44.860.0751.190.15
ukenru
Ексклюзив
06:56 • 9254 перегляди
У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчик
05:21 • 16587 перегляди
Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф
23 вересня, 22:20 • 38317 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 47395 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 32543 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
23 вересня, 16:51 • 29109 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 46109 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
23 вересня, 16:02 • 43578 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
23 вересня, 14:26 • 48609 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
23 вересня, 13:23 • 36430 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
90%
744мм
Популярнi новини
росіяни прицільно вдарили по храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, є пораненіVideo23 вересня, 22:51 • 10283 перегляди
Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла24 вересня, 00:26 • 13728 перегляди
Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки24 вересня, 01:28 • 15819 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?06:00 • 11682 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 8902 перегляди
Публікації
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 9288 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?06:00 • 11898 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 46111 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей23 вересня, 16:02 • 43579 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку23 вересня, 14:26 • 48610 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 30184 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 38248 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 40377 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 47988 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 48199 перегляди
Актуальне
Опалення
Forbes
Fox News
B-1 Lancer
Ракетна система С-400

Топ-5 простих рецептів осіннього печива

Київ • УНН

 • 9266 перегляди

Добірка рецептів гарбузового, вівсяного, кунжутного, шоколадного та бананового печива для домашньої випічки.

Топ-5 простих рецептів осіннього печива

Осінні вечори добре підходять для домашньої випічки. УНН зібрали топ-5 простих рецептів печива, які не потребують складних технік, але смакують чудово.

Гарбузове печиво

Інгредієнти:

  • Вершкове масло - 150 г;
    • Курячі яйця - 2 шт;
      • Запечений гарбуз - 200 г;
        • Цукор - 70 г;
          • Ванільний цукор - 5 г;
            • Розпушувач тіста - 10 г;
              • Пшеничне борошно - 300 г;
                • Цукрова пудра - 20 г.

                  Приготування:

                  1. Гарбуз запекти в духовці при 170°C протягом 15 хвилин. Зняти шкірку, а м’якоть перебити блендером до стану пюре.

                  2. Розм’якшене вершкове масло збити з яйцями до однорідності.

                  3. Додати гарбузове пюре та перемішати.

                  4. Всипати цукор і ванільний цукор.

                  5. Борошно просіяти разом із розпушувачем і додати до маси. Перемішати. Тісто має нагадувати густу сметану.

                  6. За допомогою кондитерського шприца або столової ложки викласти тісто на деко.

                  7. Випікати 12-15 хвилин при 190°C. Час приготування залежить від духовки.

                  8. Готове печиво за бажанням посипати цукровою пудрою.

                  Вівсяне печиво

                  Інгредієнти:

                  • Вершкове масло - 120 г або 80 г масла та 40 г олії;
                    • Цукор - 100 г;
                      • Яйце - 1 шт;
                        • Вівсяні пластівці - 1 склянка;
                          • Борошно - 1 склянка;
                            • Розпушувач - 0,5 ч. л;
                              • Кориця - 0,5 ч. л;
                                • Сіль - 0,5 ч. л;
                                  • Білий шоколад - 50 г;
                                    • Сушена журавлина або родзинки - 2 ст. л;
                                      • Горіхи - 1 ст. л.

                                        Приготування:

                                        1. М’яке масло змішати з цукром вінчиком або виделкою.

                                        2. Додати яйце, сіль і корицю, після чого ще раз перемішати.

                                        3. Всипати вівсяні пластівці та перемішати.

                                        4. Просіяти борошно разом із розпушувачем.

                                        5. Додати журавлину або родзинки, подрібнений шоколад і горіхи. Замісити тісто.

                                        6. Розділити його на 12-14 частин. Можна відміряти порції ложкою та викласти їх на деко, застелене пергаментом.

                                        7. Кожну заготовку приплюснути долонею, щоб печиво набуло плоскої форми.

                                        8. Випікати при 180°C протягом 15-18 хвилин.

                                        Кунжутне печиво

                                        Інгредієнти:

                                        • Борошно - 70 г;
                                          • Вершкове масло - 60 г;
                                            • Цукор - 120 г;
                                              • Яйце - 1 шт;
                                                • Ванільний екстракт - 0,5 ч. л. або ванільний цукор - 1 пакетик;
                                                  • Лимонний сік - 1 ч. л;
                                                    • Кунжут - 160 г;
                                                      • Розпушувач - 0,5 ч. л;
                                                        • Сіль - 0,5 ч. л.

                                                          Приготування:

                                                          1. Змішати борошно, розпушувач і сіль.

                                                          2. М’яке масло збити з цукром. Додати яйце, ваніль і лимонний сік. Збивати міксером ще 20-30 секунд.

                                                          3. На низькій швидкості поступово ввести борошняну суміш.

                                                          4. Лопаткою вмішати весь кунжут. За бажанням його можна попередньо підсмажити.

                                                          5. Розігріти духовку до 180°C.

                                                          6. На деко з пекарським папером викладати тісто чайною ложкою, залишаючи між заготовками 3-4 см, оскільки під час випікання печиво може розтікатися.

                                                          7. Випікати 8-15 хвилин залежно від розміру печива.

                                                          Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку02.09.26, 17:28 • 96623 перегляди

                                                          Шоколадне печиво

                                                          Інгредієнти:

                                                          • Вершкове масло - 250 г;
                                                            • Яйце - 1 шт;
                                                              • Ваніль - за смаком;

                                                                Сода - 0,25 ч. л;

                                                                • Розпушувач - 0,25 ч. л;
                                                                  • Какао - 70 г;

                                                                    Горіхи - 50 г;

                                                                    • Чорний шоколад - 100 г;
                                                                      • Борошно - 1 склянка;
                                                                        • Цукор - 200 г.

                                                                          Приготування:

                                                                          1. Розм’якшене масло розтерти з цукром. Додати яйце та ваніль, збити до однорідності.

                                                                          2. В окремій ємності змішати какао, борошно, сіль, соду та розпушувач.

                                                                          3. Додати суху суміш до масла та замісити однорідне тісто.

                                                                          4. Подрібнити горіхи та шоколад і додати їх у тісто.

                                                                          5. Сформувати кульки розміром приблизно з волоський горіх і розплескати їх у круглі заготовки товщиною 5-7 мм.

                                                                          6. Викласти печиво на деко.

                                                                          7. Випікати 10-15 хвилин при 180°C.

                                                                          Бананове печиво

                                                                          Інгредієнти:

                                                                          • Великі стиглі банани - 2 шт;
                                                                            • Вівсяні пластівці - 1 склянка;
                                                                              • Горіхи - за смаком;
                                                                                • Родзинки - за смаком;
                                                                                  • Шоколад - за смаком;
                                                                                    • Кориця - за смаком.

                                                                                      Приготування:

                                                                                      1. Банани розім’яти та змішати з вівсяними пластівцями.

                                                                                      2. Додати горіхи, родзинки, шоколад і корицю.

                                                                                      3. Викласти печиво на деко, застелене пергаментом.

                                                                                      4. Випікати при 180°C протягом 15 хвилин.

                                                                                      ТОП-7 рецептів домашніх пирогів із сезонними фруктами11.09.26, 09:46 • 9925 переглядiв

                                                                                      Алла Кіосак

                                                                                      ЛайфхакиПублікаціїКулінар