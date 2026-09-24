Топ-5 простих рецептів осіннього печива
Київ • УНН
Добірка рецептів гарбузового, вівсяного, кунжутного, шоколадного та бананового печива для домашньої випічки.
Осінні вечори добре підходять для домашньої випічки. УНН зібрали топ-5 простих рецептів печива, які не потребують складних технік, але смакують чудово.
Гарбузове печиво
Інгредієнти:
- Вершкове масло - 150 г;
- Курячі яйця - 2 шт;
- Запечений гарбуз - 200 г;
- Цукор - 70 г;
- Ванільний цукор - 5 г;
- Розпушувач тіста - 10 г;
- Пшеничне борошно - 300 г;
- Цукрова пудра - 20 г.
Приготування:
1. Гарбуз запекти в духовці при 170°C протягом 15 хвилин. Зняти шкірку, а м’якоть перебити блендером до стану пюре.
2. Розм’якшене вершкове масло збити з яйцями до однорідності.
3. Додати гарбузове пюре та перемішати.
4. Всипати цукор і ванільний цукор.
5. Борошно просіяти разом із розпушувачем і додати до маси. Перемішати. Тісто має нагадувати густу сметану.
6. За допомогою кондитерського шприца або столової ложки викласти тісто на деко.
7. Випікати 12-15 хвилин при 190°C. Час приготування залежить від духовки.
8. Готове печиво за бажанням посипати цукровою пудрою.
Вівсяне печиво
Інгредієнти:
- Вершкове масло - 120 г або 80 г масла та 40 г олії;
- Цукор - 100 г;
- Яйце - 1 шт;
- Вівсяні пластівці - 1 склянка;
- Борошно - 1 склянка;
- Розпушувач - 0,5 ч. л;
- Кориця - 0,5 ч. л;
- Сіль - 0,5 ч. л;
- Білий шоколад - 50 г;
- Сушена журавлина або родзинки - 2 ст. л;
- Горіхи - 1 ст. л.
Приготування:
1. М’яке масло змішати з цукром вінчиком або виделкою.
2. Додати яйце, сіль і корицю, після чого ще раз перемішати.
3. Всипати вівсяні пластівці та перемішати.
4. Просіяти борошно разом із розпушувачем.
5. Додати журавлину або родзинки, подрібнений шоколад і горіхи. Замісити тісто.
6. Розділити його на 12-14 частин. Можна відміряти порції ложкою та викласти їх на деко, застелене пергаментом.
7. Кожну заготовку приплюснути долонею, щоб печиво набуло плоскої форми.
8. Випікати при 180°C протягом 15-18 хвилин.
Кунжутне печиво
Інгредієнти:
- Борошно - 70 г;
- Вершкове масло - 60 г;
- Цукор - 120 г;
- Яйце - 1 шт;
- Ванільний екстракт - 0,5 ч. л. або ванільний цукор - 1 пакетик;
- Лимонний сік - 1 ч. л;
- Кунжут - 160 г;
- Розпушувач - 0,5 ч. л;
- Сіль - 0,5 ч. л.
Приготування:
1. Змішати борошно, розпушувач і сіль.
2. М’яке масло збити з цукром. Додати яйце, ваніль і лимонний сік. Збивати міксером ще 20-30 секунд.
3. На низькій швидкості поступово ввести борошняну суміш.
4. Лопаткою вмішати весь кунжут. За бажанням його можна попередньо підсмажити.
5. Розігріти духовку до 180°C.
6. На деко з пекарським папером викладати тісто чайною ложкою, залишаючи між заготовками 3-4 см, оскільки під час випікання печиво може розтікатися.
7. Випікати 8-15 хвилин залежно від розміру печива.
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Шоколадне печиво
Інгредієнти:
- Вершкове масло - 250 г;
- Яйце - 1 шт;
- Ваніль - за смаком;
Сода - 0,25 ч. л;
- Розпушувач - 0,25 ч. л;
- Какао - 70 г;
Горіхи - 50 г;
- Чорний шоколад - 100 г;
- Борошно - 1 склянка;
- Цукор - 200 г.
Приготування:
1. Розм’якшене масло розтерти з цукром. Додати яйце та ваніль, збити до однорідності.
2. В окремій ємності змішати какао, борошно, сіль, соду та розпушувач.
3. Додати суху суміш до масла та замісити однорідне тісто.
4. Подрібнити горіхи та шоколад і додати їх у тісто.
5. Сформувати кульки розміром приблизно з волоський горіх і розплескати їх у круглі заготовки товщиною 5-7 мм.
6. Викласти печиво на деко.
7. Випікати 10-15 хвилин при 180°C.
Бананове печиво
Інгредієнти:
- Великі стиглі банани - 2 шт;
- Вівсяні пластівці - 1 склянка;
- Горіхи - за смаком;
- Родзинки - за смаком;
- Шоколад - за смаком;
- Кориця - за смаком.
Приготування:
1. Банани розім’яти та змішати з вівсяними пластівцями.
2. Додати горіхи, родзинки, шоколад і корицю.
3. Викласти печиво на деко, застелене пергаментом.
4. Випікати при 180°C протягом 15 хвилин.
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