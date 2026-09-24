Топ-5 простих рецептів осіннього печива

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У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчик

Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф

росія вдарила по Києву балістикою

Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський

"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи

"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу

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Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик

За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей

Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку