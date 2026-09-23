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Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з Гамільтоном

Київ • УНН

 • 4294 перегляди

Кім Кардаш’ян опублікувала фото в рожевому бікіні та знімки побачень із пілотом Формули-1 Льюїсом Гамільтоном. Пара відвідала гала-концерт у США.

Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з Гамільтоном

Кім Кардаш'ян продемонструвала свої знамениті вигини в рожевому бікіні у своєму останньому дописі в Instagram після того, як її хлопець Льюїс Гамільтон поділився милим фрагментом їхнього побачення. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

Деталі

У середу в Instagram Кім написала: "Причини, чому я пропустила ваш дзвінок", поділившись деякими з найяскравіших моментів останніх кількох тижнів з 41-річним пілотом "Формули-1".

На одному з фото 45-річна ТВ-зірка хизувалася своїм декольте в крихітному купальнику, позуючи на пляжі.

Закохана пара також відвідала зірковий гала-концерт відкриття Музею наративного мистецтва Лукаса в США та одягла відповідні вбрання від Saint Laurent.

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Кім, стилістом якої був стиліст Зендеї Лоу Роуч, виглядала неймовірно в квітковій чорно-золотій сукні з блискітками, яка підкреслювала її знамениті вигини.

Мати чотирьох дітей привернула загальну увагу у гламурній сукні з осінньо-зимової колекції 2004 року від Saint Laurent від Tom Ford, доповнивши образ високими золотими підборами.

Вона також поділилася чарівним знімком цуценяти Льюїса, Хало.

Це сталося після того, як Льюїс опублікував милий знімок, на якому Кім цілує його в щоку на серії фотографій з побачення в Instagram у вівторок.

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Юлія Шрамко

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Кім Кардаш'ян