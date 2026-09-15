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Financial Times
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Техніка

Кім Кардаш'ян присудили символічну компенсацію 1 євро за пограбування в Парижі

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Кім Кардаш’ян отримала символічну компенсацію за пограбування в Парижі. Її заручальну каблучку за $4 млн досі не знайшли.

Кім Кардаш'ян присудили символічну компенсацію 1 євро за пограбування в Парижі
REUTERS/Piroschka

У вівторок американській зірці реаліті-шоу Кім Кардаш’ян присудили символічну компенсацію в розмірі 1 євро (1,15 долара США) від грабіжників, які у 2016 році зв’язали її під дулом пістолета в паризькому готелі та викрали коштовності, зокрема її заручальну каблучку вартістю 4 мільйони доларів. Про це повідомив адвокат, передає УНН із посиланням на Reuters.

Кардаш’ян, яка під час тих подій боялася, що помре, вимагала цю символічну суму в межах цивільного позову від деяких осіб, засуджених у травні 2025 року за це пограбування. Про це розповів адвокат іншого позивача — адміністратора готелю.

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Грабіжники, яких у Франції часто називали "дідусями-грабіжниками" через їхній поважний вік, були в лижних масках і перевдягнені в поліцейську форму. На момент скоєння цей злочин став найбільшим пограбуванням у Франції за останні 20 років. Більшість коштовностей так і не вдалося повернути, зокрема й заручальну каблучку, подаровану їй тодішнім чоловіком — репером Каньє Вестом (нині відомим як Є).

Адміністратор готелю вимагав 500 000 євро компенсації, і суд присудив йому близько 110 000 євро, повідомив його адвокат.

Паризькі адвокати Кардаш’ян не відповіли на запит про коментар.

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Під час судового засідання у 2025 році Кардаш’ян сказала Аомару Аїт-Кедашу — організатору пограбування, якому на той момент було 69 років, — що прощає його, однак це не позбавляє її травми, отриманої внаслідок тих подій. Його засудили до трьох років ув’язнення, а ще семеро осіб отримали вироки за злочини, пов’язані з цим пограбуванням.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Кім Кардаш'ян
Каньє Вест
Reuters
Париж
Франція