Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ

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Український та російський пілоти таки перебували на борту літака FlyDubai, що подав сигнал про викрадення, але в якості пасажирів. Як повідомляє Israel Hayom, саме українець та росіянин змогли запобігти катастрофі та безпечно посадити літак після нападу другого пілота на капітана просто під час польоту, передає УНН.

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Рейс авіакомпанії FlyDubai, що перевозив понад 170 ізраїльтян із Дубая до Тель-Авіва, відхилився від курсу й здійснив посадку в Саудівській Аравії приблизно через 30 хвилин після подання сигналу тривоги про захоплення літака; ймовірно, катастрофи вдалося уникнути лише завдяки втручанню пілотів, які перебували на борту як пасажири.

Хоча влада відкинула версію про звичайне захоплення повітряного судна, з’ясувалося, що причиною надзвичайної ситуації стала жорстока бійка в кабіні пілотів. Дедалі більше свідчень вказують на те, що конфлікт розпочався як відчайдушна спроба завадити другому пілоту здійснити терористичний акт. Ізраїльські офіційні особи кваліфікували дії другого пілота як тероризм, а ВПС Ізраїлю активно готували літаки для евакуації.

Драматичні події на борту рейсу, що прямував до аеропорту імені Бен-Гуріона, викликали низку запитань щодо причин цього насильства. Ізраїльська влада підтвердила, що командир екіпажу — громадянин ОАЕ, а другий пілот — родом з Оману. З’являється дедалі більше доказів того, що другий пілот мав намір захопити контроль над літаком і навмисно спрямувати його на землю разом із пасажирами. Наразі влада Саудівської Аравії проводить допит підозрюваного - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що ще двоє пілотів — громадяни росії та України — летіли цим рейсом як пасажири; саме їм зрештою вдалося безпечно посадити літак у Саудівській Аравії. Усі екіпажі FlyDubai зараз проходять ретельну перевірку біографічних даних. Тим часом Ізраїль вирішив відправити до Саудівської Аравії літак для повернення громадян, що застрягли там, очікуючи на дозвіл від влади Ер-Ріяда.

Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратське

Вирішальну роль у нейтралізації безпосередньої загрози відіграли саме ті два пілоти, які не перебували на службі, додає видання.

Одна з пасажирок назвала пережите "дуже стресовою ситуацією", згадавши, як літак раптово почав стрімко втрачати висоту, що викликало крики жаху в тих, хто зрозумів: сталося щось дуже лихе. "Ми зрозуміли, що пілоти втратили контроль", — згадувала вона. Вона розповіла, що один із пілотів отримав серйозні ножові поранення під час бійки, а ізраїльські пасажири кинулися на допомогу, щоб розборонити учасників сутички, повідомляючи: "Тут є люди, чиї сорочки залиті кров’ю". "Тепер ми в порядку і хочемо повернутися додому", — додала вона.

Літак Flydubai подав сигнал про можливе викрадення - Ізраїль підняв у повітря винищувачі

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю оприлюднила заяву, в якій підтверджується: "У зв’язку з побоюваннями щодо авіаційної події прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу провів консультації з цього питання та стежив за розвитком подій. Ситуація під контролем, і зараз вживаються всі заходи для безпечного повернення ізраїльських пасажирів до Ізраїлю".

Нагадаємо

Пасажирський літак Flydubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію та сигнал про можливе викрадення під час польоту над Саудівською Аравією. Ізраїль підняв у повітря винищувачі.

Згодом з'явились повідомлення, що у пасажирському літаку, який летів із Дубая до Тель-Авіва й подавав сигнали про аварію і викрадення, побилися пілоти. Вони мали українське та російське походження.

Проте наразі відомо, що пілот, підозрюваний в інциденті з літаком Flydubai, що летів до аеропорту Бен-Гуріон, має оманське походження. Інший пілот – еміратське.