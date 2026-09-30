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Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Кожна година тривоги, що зупиняє бізнес, завдає Україні збитків на $45 млн. Сирени в окремі дні лунають до 10 годин.

Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки

Кожна година, коли повітряна тривога зупиняє роботу бізнесу в Україні, коштує економіці близько 45 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра економіки та навколишнього середовища України Олександра Кравченка, передає УНН.

Деталі

За словами міністра економіки країни, ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів (34 мільйони фунтів стерлінгів) за кожну годину, яку вони зупиняють бізнес, оскільки Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських бомбардувань", – пише видання.

За наявною інформацією, російські атаки дедалі частіше спрямовані на об’єкти, важливі для економіки країни. Йдеться про промислові підприємства, склади, логістичні вузли та центри обробки даних, що міністр економіки та навколишнього середовища Олександр Кравченко назвав спробою "знищити практично всю економіку.

Ми не до кінця передбачали, як швидко росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього

- сказав Кравченка, маючи на увазі використання росією нової зброї, яка останніми тижнями обстрілювала Київ.

Також, за його словами через повітряні тривоги працівники змушені переходити до укриттів, а підприємства припиняють роботу, тоді як сирени в окремі дні можуть лунати до 10 годин.

Якщо люди знаходяться в бункері, бізнес зупиняється

- сказав він.

Нагадаємо

Уряд розділив повітряні тривоги за рівнями небезпеки та дозволив роботу бізнесу під час жовтого.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніЕкономіка
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