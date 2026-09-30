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50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Учасники конференції зобов’язалися сприяти поверненню викрадених дітей, цивільних і військовополонених. Підписанти також пообіцяли посилити дипломатичне залучення та практичні механізми звільнення та повернення незаконно затриманих цивільних.

50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей

50 країн та чотири міжнародні організації надаватимуть усіляке сприяння в поверненні додому викрадених росією українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками Другої міжнародної конференції стосовно повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, повідомляє УНН.

Деталі

Підписанти, зокрема, підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право.

Ми обіцяємо підтримувати зусилля з ідентифікації та виявлення українських дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили, а також допомагати у перевірці інформації, повʼязаної з кожним окремим випадком

- зазначається у комюніке.

Підписанти також пообіцяли "посилити дипломатичне залучення та практичні механізми звільнення та повернення незаконно затриманих цивільних, а також подолати юридичні, адміністративні та логістичні перешкоди, які заважають їх поверненню".

"Ми продовжимо разом працювати з Україною та міжнародними партнерами та залучати усі дотичні сторони, аби досягти цих цілей, дотриматися міжнародного права, підтримати жертв та їх близьких, а також гарантувати, що людська гідність залишатиметься основою усіх повʼязаних із миром ініціатив", - вказується у документі.

Нагадаємо

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ЄС запровадив санкції проти причетних до депортації українських дітей до росії28.09.26, 14:24 • 5096 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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