50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей
Київ • УНН
Учасники конференції зобов’язалися сприяти поверненню викрадених дітей, цивільних і військовополонених. Підписанти також пообіцяли посилити дипломатичне залучення та практичні механізми звільнення та повернення незаконно затриманих цивільних.
50 країн та чотири міжнародні організації надаватимуть усіляке сприяння в поверненні додому викрадених росією українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками Другої міжнародної конференції стосовно повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, повідомляє УНН.
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Підписанти, зокрема, підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право.
Ми обіцяємо підтримувати зусилля з ідентифікації та виявлення українських дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили, а також допомагати у перевірці інформації, повʼязаної з кожним окремим випадком
Підписанти також пообіцяли "посилити дипломатичне залучення та практичні механізми звільнення та повернення незаконно затриманих цивільних, а також подолати юридичні, адміністративні та логістичні перешкоди, які заважають їх поверненню".
"Ми продовжимо разом працювати з Україною та міжнародними партнерами та залучати усі дотичні сторони, аби досягти цих цілей, дотриматися міжнародного права, підтримати жертв та їх близьких, а також гарантувати, що людська гідність залишатиметься основою усіх повʼязаних із миром ініціатив", - вказується у документі.
Нагадаємо
Понад 50 країн-членів Організації Об’єднаних Націй закликали росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та розпочати змістовні переговори про мир.
ЄС запровадив санкції проти причетних до депортації українських дітей до росії28.09.26, 14:24 • 5096 переглядiв