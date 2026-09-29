"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою

Угорська супермодель Барбара Палвін народила первістка від свого чоловіка, американського актора Ділана Спроуса. У подружжя народилася дівчинка. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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Палвін і Спроус оголосили про поповнення в родині 28 вересня. Вони опублікували спільне фото з донькою, зроблене під час перегляду бейсбольного матчу.

Цього року ми сприйняли День праці буквально – пожартувало подружжя, натякнувши на час народження дитини.

Пара заздалегідь знала стать дитини

Про вагітність 32-річної Палвін стало відомо у травні, коли модель продемонструвала округлий живіт під час Каннського кінофестивалю. Пізніше подружжя розповіло, що чекає на дівчинку.

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34-річний Спроус тоді зізнавався, що радий перспективі стати батьком доньки. Пара одружилася у 2023 році.

Під час вагітності Палвін також відверто розповідала, що цей період виявився складнішим, ніж вона очікувала. Для моделі та актора новонароджена дівчинка стала першою дитиною.

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