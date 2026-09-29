"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою
Київ • УНН
Угорська модель Барбара Палвін народила доньку від актора Ділана Спроуса. Пара одружилася у 2023 році та заздалегідь знала стать дитини.
Угорська супермодель Барбара Палвін народила первістка від свого чоловіка, американського актора Ділана Спроуса. У подружжя народилася дівчинка. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Палвін і Спроус оголосили про поповнення в родині 28 вересня. Вони опублікували спільне фото з донькою, зроблене під час перегляду бейсбольного матчу.
Цього року ми сприйняли День праці буквально
Пара заздалегідь знала стать дитини
Про вагітність 32-річної Палвін стало відомо у травні, коли модель продемонструвала округлий живіт під час Каннського кінофестивалю. Пізніше подружжя розповіло, що чекає на дівчинку.
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народження28.09.26, 01:05 • 60511 переглядiв
34-річний Спроус тоді зізнавався, що радий перспективі стати батьком доньки. Пара одружилася у 2023 році.
Під час вагітності Палвін також відверто розповідала, що цей період виявився складнішим, ніж вона очікувала. Для моделі та актора новонароджена дівчинка стала першою дитиною.
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки29.09.26, 01:05 • 15193 перегляди