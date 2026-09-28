“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити

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Українці зараз активно обговорюють чи оформлювати своїм дітям статус "дитина війни". Процедура потребує чимало часу й великої кількості паперів, а сам по собі цей статус не означає призначення щомісячної державної виплати. Тому багато батьків постали перед вибором, чи варто витрачати на це ресурси.

УНН розповідає, хто у 2026 році може отримати статус, які документи необхідні, що він реально дає та чому відсутність щомісячної виплати за статус не означає, що грошова підтримка дітей, які постраждали від війни, взагалі не передбачена.

Почати варто з того, що поняття "дитина війни", яке часто використовують у побуті, — не офіційна назва статусу для українських дітей, які постраждали від російської агресії. У законодавстві він називається "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".

Чому не варто плутати з "дітьми війни" часів Другої світової

В українському законодавстві існує інша категорія з майже ідентичною назвою — "діти війни". До неї належать громадяни України, яким на 2 вересня 1945 року не виповнилося 18 років. Це окремий правовий статус, пов'язаний із Другою світовою війною, і до дітей, які постраждали внаслідок сучасної російської агресії, він не має стосунку. Тому коли йдеться про неповнолітніх, які пережили обстріли, окупацію, депортацію, полон, втрату близьких чи інші наслідки нинішньої війни, юридично коректна назва — "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".

Хто може отримати статус

Базовий порядок визначає постанова Кабінету Міністрів №268 від 5 квітня 2017 року. Після законодавчих змін 2025 року коло осіб, які можуть претендувати на статус, суттєво розширилося. Чинна редакція порядку діє з вересня 2025 року.

Згідно з цим документом, право на статус має дитина, а також людина, яка на момент відповідних подій не досягла 18-річного віку, якщо внаслідок воєнних дій або збройного конфлікту вона:

отримала поранення, контузію чи каліцтво;

зазнала фізичного, сексуального або психологічного насильства;

була викрадена, депортована чи примусово переміщена;

залучалася до військових формувань;

незаконно утримувалася, зокрема перебувала в полоні;

втратила одного чи обох батьків, опікуна, піклувальника або іншого законного представника через загибель чи зникнення безвісти за особливих обставин;

залишилася без батьківського піклування внаслідок війни.

Важлива зміна полягає саме у розширенні цього переліку. Адже законодавство тепер прямо охоплює депортованих і примусово переміщених дітей, дітей, які через війну втратили законних представників, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обстріли та евакуація теж можуть бути підставою для отримання статусу

Однією з найпоширеніших підстав, яка дозволяє отримати статус "дитина війни" — психологічне насильство. Йдеться про моральні та психологічні страждання дитини внаслідок проживання або перебування в умовах воєнних дій, збройного конфлікту чи тимчасової окупації, депортації, примусового переміщення, незаконного утримання, вимушеного залишення місця проживання, а також загибелі, зникнення безвісти або потрапляння в полон батьків. Тобто статус не обмежується дітьми, які отримали лише фізичні травми.

Водночас самого факту того, що дитина живе в Україні під час війни, недостатньо для автоматичного присвоєння статусу й тому органи опіки розглядатимуть конкретні обставини та документи.

Для випадків психологічного насильства процедура пов'язана з оцінюванням потреб дитини та сім'ї у соціальних послугах. До такого оцінювання за потреби можуть залучити психолога, практичного психолога, психотерапевта або психіатра. Тому поширене формулювання, нібито кожній дитині обов'язково потрібно спочатку отримати окрему "довідку психолога" — надто спрощене.

Що дає дитині набутий статус

Найперше, йдеться про пріоритет під час вступу до державного або комунального закладу дошкільної освіти. Чинне законодавство відносить дітей зі статусом постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів до категорій, яким надається пріоритет під час зарахування.

Ще одна гарантія — безоплатне харчування. Порядок організації харчування передбачає таке право для дітей зі статусом постраждалих від воєнних дій і збройних конфліктів у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти. У початковій школі безкоштовне харчування охоплює значно ширше коло учнів, тому особливо відчутною ця пільга може бути, зокрема, для вихованців садків та учнів старших класів.

Окремий напрям — соціальні послуги та реабілітація. Після надання статусу служба у справах дітей може ініціювати оцінювання потреб дитини та сім'ї. За результатами такого оцінювання визначається необхідна соціальна, психологічна чи інша підтримка.

Після досягнення 18 років уже наданий статус не зникає автоматично. Національна соціальна сервісна служба пояснює, що він зберігається і після повноліття. Крім того, після змін 2025 року звернутися за ним може й особа, яка вже стала повнолітньою, якщо під час відповідних подій їй не було 18 років.

Чи дає статус "дитина війни" гроші

Саме тут у людей виникає найбільше плутанини. Окремої універсальної щомісячної виплати, яка автоматично призначалася б усім лише за фактом отримання статусу "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", законодавство не встановлює. Однак із січня 2025 року діє Закон №3999-IX "Про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Він створив ширшу систему підтримки дітей, постраждалих від російської агресії, та прямо передбачив, зокрема, компенсацію за шкоду життю та здоров'ю, невідкладну проміжну компенсацію, психологічну допомогу, реабілітацію, оздоровлення, освітні гарантії, харчування та інші види підтримки.

Але це не те саме, що щомісячна виплата за статус.

Зокрема, право на основну компенсацію за шкоду життю та здоров'ю відповідно до статті 19 закону настає з моменту отримання репарацій, стягнутих із держави-агресора. Розмір має визначатися індивідуально залежно від конкретних обставин. Закон також передбачає невідкладну проміжну компенсацію, яка має фінансуватися, зокрема, коштом міжнародної допомоги та інших незаборонених джерел, а порядок її призначення повинен визначати Кабінет Міністрів.

Додаткову допомогу можуть встановлювати громади

Державні гарантії не вичерпують усіх можливих видів підтримки для маленьких українців зі статусом "дитина війни". Органи місцевого самоврядування можуть затверджувати власні соціальні програми для дітей, які постраждали від війни. Це можуть бути допомога з оздоровленням, відпочинком, реабілітацією, одноразові виплати чи інші пільги.

Єдиного розміру такої допомоги по Україні немає: усе залежить від конкретної громади, її програми та можливостей місцевого бюджету. Тому після отримання статусу варто окремо перевірити програми соціального захисту своєї міської, селищної чи сільської ради.

Як отримати статус "дитина війни"

Після змін 2025 року територіальну прив'язку процедури істотно спростили. Закон передбачає, що статус надає орган опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення дитини. Тобто сім'я більше не повинна бути жорстко прив'язана лише до зареєстрованого місця проживання чи місця реєстрації дитини як ВПО.

Заяву та документи подають до служби у справах дітей. Це може зробити один із батьків або інший законний представник. Якщо дитина переїхала без батьків, звернутися до відповідних служб і органів можуть баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітній брат чи сестра, а також вітчим, мачуха або представник органу опіки. З 14 років дитина має право подати заяву самостійно. Документи також можна надсилати рекомендованим листом.

Базово необхідні:

заява;

документи про особу дитини та заявника;

підтвердження родинних зв'язків або повноважень представника;

згода на обробку персональних даних.

Решта документів залежить від того, через яку саме обставину оформлюється статус.

Наприклад, у разі поранення чи каліцтва значення матимуть медичні документи. Коли йдеться про сексуальне насильство, викрадення, незаконне вивезення, залучення до збройних формувань чи полон, можуть знадобитися дані про кримінальне провадження. Для надання статусу на підставі шкоди від психологічного насильства проводять оцінювання потреб сім'ї. Якщо ж підставою стали загибель чи зникнення батьків або інших законних представників, потрібні документи, які це підтверджують.

Скільки чекати рішення про надання статусу чи відмову в ньому

Документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини, після чого рішення ухвалює орган опіки та піклування. На це закон відводить до 30 календарних днів із дня реєстрації заяви. Сама послуга безоплатна. Результатом має бути рішення про надання статусу або про відмову.

Якщо статус уже отримано, для реалізації конкретної освітньої пільги може знадобитися окремо подати підтвердний документ до закладу освіти. Наприклад, під час зарахування до садка необхідно підтвердити право на пріоритет.

Чому можуть відмовити надати статус "дитина війни"

Найтиповіша причина — недостатність документів, які підтверджують саме ту обставину, на яку посилається заявник.

Особливо складними є ситуації сімей, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій, втратили документи або не можуть швидко отримати інформацію від правоохоронних чи медичних органів.

Проблеми виникають і на рівні самих громад. Уповноважений Верховної Ради з прав людини раніше фіксував випадки, коли діти не могли реалізувати право на статус через організаційні помилки служб, недостатню кваліфікацію працівників або неналежно організований прийом заяв.

Зауважимо, що рішення про відмову можна оскаржувати в судовому порядку.

Що важливо запам'ятати

Отримання статусу "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" не перетворюється автоматично на щомісячну виплату від держави. Його практична цінність сьогодні полягає насамперед у закріпленні прав дитини у сфері освіти, харчування, соціальної та психологічної підтримки, реабілітації, а також у можливості користуватися додатковими місцевими програмами.

Водночас зводити всю систему державної підтримки таких дітей лише до цих пільг уже некоректно. Закон №3999-IX передбачає значно ширший набір заходів, включно з компенсаціями за шкоду життю та здоров'ю. Однак такі компенсації — не автоматична виплата "за статус" і їх реалізація залежить від передбачених законом умов, фінансування та окремих процедур.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, в Україні дітям ветеранів спростили доступ до освітніх пільг.