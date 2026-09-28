В Омані туристи сіли на морську черепаху, яка намагалася повзти до води - реакція не забарилася

В Омані двоє туристів сіли на панцир морської черепахи та тримали в руках її щойно вилуплених дитинчат. Вони зняли це на відео та поширили, після чого ситуацію почали активно обговорювати в соцмережах. Пізніше, за повідомленням природоохоронного проєкту Biologicamente, туристів зупинили в аеропорту, передає УНН.

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За інформацією італійського природоохоронного проєкту Biologicamente, відео зі жорстоким поводженням із черепахами опублікував користувач Вадим Олійник. Також у дописі йдеться, що туристи перебували в Омані нібито в межах природоохоронної місії.

"Ці зображення говорять самі за себе. Фотографії опубліковані на профілі з 200 000 підписників. Очевидно, автор вже отримав щедру дозу образ, він був змушений заблокувати розділ коментарів. Але він негайно захищався, стверджуючи, що не зробив нічого поганого, що не порушив жодних законів, що не поводився неправильно. (...) І ви знаєте, чому вони так впевнені, що допомогли бідній черепасі? Тому що вони були разом з волонтерами з фальшивої екологічної організації, яка займається моніторингом попадання черепах у Оман", – йдеться у дописі проєкту.

Там також додається, що серйозна і професійна асоціації, яка супроводжується науковим комітетом - ніколи не дозволила б своїм волонтерам сидіти на черепахах, аби зробити селфі. "Це огидно, неприємно. Це експлуатація, погане поводження, знущання, нічого подібного до волонтерства", – йдеться у дописі.

Після того, як ситуація набула розголосу, а Вадим Олійник, який опублікував відео з жорстоким поводженням із черепахою - отримав хвилю критики, він опублікував ще одне відео в Instagram - цього разу з вибаченнями. Чоловік звернувся до Управління з охорони довкілля Оману та організації, яка займається захистом зелених морських черепах, і перепросив. Водночас, за його словами, він "не звернув уваги на правила поводження з черепахами" та "зробив помилку".

Після поширення відео ситуацію почали також обговорювати і українські користувачі в Threads. Одна з користувачок написала: "Спочатку ти показуєш, який ти моцний хлоп, що можеш вилізти на черепаху. Це саме робить і твоя супутниця. А потім ти записуєш вибачення і кажеш, що то тебе ввели в оману і правил ти не побачив", – написала користувача мережі.

"Інструкції є на всіх пляжах. Працівники теж про це кажуть. А у сезон відкладання яєць взагалі посилюють контроль та слідкують, щоб ніхто не пошкодив кладку… Вони все чудово знали та розуміли, що роблять", – додала інша.

"Я б не дивувалася на вашому місці. Дуже багато батьків толерують подібне ставлення своїх дітей до тварин. А це дорослі люди, які передають отакі цінності", – зазначила інша користувачка.

"Не можу дивитись як бідна черепаха хоче втекти", – обурилась ще одна користувачка мережі.

Пізніше, за інформацією італійського природоохоронного проєкту Biologicamente, "героїв" відео зупинили в аеропорті.

"Оновлення щодо двох туристів, які сиділи на панцирі самки черепахи, тримаючи в руках дитинчат, які щойно вилупилися: мій пост став вірусним в Омані, особливо завдяки тому, що ви ним поділилися… Двох туристів зупинила поліція в аеропорті! Цього разу звітування до компетентних органів спрацювало. Дякую за публікацію. Дякую", – сказано у дописі проєкту.

Автор допису подякував усім небайдужим до ситуації, а також пообіцяв тримати у курсі подальших подій, пов’язаних із інцидентом. "Фальшивих гідів, причетних до цього епізоду, також оштрафували", – йдеться у дописі.

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