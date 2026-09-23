Зміни клімату "женуть" тропічних тварин на північ - ще один вид помітили в незвичайному місці

Тропічна морська черепаха відклала яйця на пляжі Південної Каліфорнії, і це перший випадок в історії, коли таке сталося на західному узбережжі США. Учені кажуть, що це остання ознака потепління океанських вод. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

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Ідеться про оливкову морську черепаху Рідлі - найменший вид морських черепах, який перебуває під загрозою зникнення. Зазвичай ці тварини живуть у тропічних і субтропічних водах біля узбережжя Мексики та Індії. Каліфорнія лежить північніше.

За інформацією видання, 16 вересня черепаха викопала нору на пляжі поблизу Сіл-Біч і відклала яйця, а ще через три дні тварину знову помітили за кілька кілометрів на південь, біля пірсу Гантінгтон, і вона знову відкладала яйця. Учені не знають, чи це була та сама черепаха.

Відео: The New York Times

"У вівторок вчені заявили, що поява черепахи є ознакою того, що має статися в Каліфорнії. Води біля західного узбережжя нагріваються вже багато років і приваблюють види, звиклі до теплішого клімату, такі як яскраво забарвлені тропічні морські слимаки та кальмари Гумбольдта. Цього року ця тенденція посилилася через сильне Ель-Ніньйо – періодичне кліматичне явище, що характеризується теплішими температурами Тихого океану", – пише видання.

Наразі за гніздом спостерігатимуть протягом періоду інкубації, який може тривати близько двох місяців, а яйця захищатимуть спеціальними огородженнями.

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