Зміни клімату "женуть" тропічних тварин на північ - ще один вид помітили в незвичайному місці

$44.790.0851.330.03
ukenru
09:25 • 544 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Ексклюзив
09:00 • 4142 перегляди
Не завжди 50/50: коли після розлучення один із подружжя може отримати більше майна
07:46 • 14652 перегляди
Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростаєPhoto
06:00 • 18942 перегляди
росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
04:43 • 23031 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні
23 вересня, 03:15 • 26600 перегляди
Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16
23 вересня, 02:17 • 26570 перегляди
В Україні створили загородження "Чагарник", яке за секунду перерізає оптоволокно FPV-дронівPhoto
23 вересня, 01:17 • 20644 перегляди
Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України
23 вересня, 00:56 • 17665 перегляди
Латвія та Естонія запровадять національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після скасування обмежень ЄС
22 вересня, 23:57 • 15730 перегляди
Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
62%
751мм
Популярнi новини
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 24296 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 24253 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo04:10 • 23113 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції05:15 • 19400 перегляди
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto05:30 • 15682 перегляди
Публікації
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto05:30 • 15931 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції05:15 • 19693 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo04:10 • 23388 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн22 вересня, 13:46 • 40595 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 46257 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним07:19 • 8360 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo05:39 • 11107 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 24467 перегляди
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 24514 перегляди
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон22 вересня, 23:06 • 25438 перегляди
Актуальне
Серіали
The New York Times
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Зміни клімату "женуть" тропічних тварин на північ - ще один вид помітили в незвичайному місці

Київ • УНН

 • 2468 перегляди

Тропічна черепаха вперше в історії відклала яйця на західному узбережжі США. Учені пов’язують це з потеплінням океанських вод.

Зміни клімату "женуть" тропічних тварин на північ - ще один вид помітили в незвичайному місці

Тропічна морська черепаха відклала яйця на пляжі Південної Каліфорнії, і це перший випадок в історії, коли таке сталося на західному узбережжі США. Учені кажуть, що це остання ознака потепління океанських вод. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Ідеться про оливкову морську черепаху Рідлі - найменший вид морських черепах, який перебуває під загрозою зникнення. Зазвичай ці тварини живуть у тропічних і субтропічних водах біля узбережжя Мексики та Індії. Каліфорнія лежить північніше.

За інформацією видання, 16 вересня черепаха викопала нору на пляжі поблизу Сіл-Біч і відклала яйця, а ще через три дні тварину знову помітили за кілька кілометрів на південь, біля пірсу Гантінгтон, і вона знову відкладала яйця. Учені не знають, чи це була та сама черепаха.

Відео: The New York Times

"У вівторок вчені заявили, що поява черепахи є ознакою того, що має статися в Каліфорнії. Води біля західного узбережжя нагріваються вже багато років і приваблюють види, звиклі до теплішого клімату, такі як яскраво забарвлені тропічні морські слимаки та кальмари Гумбольдта. Цього року ця тенденція посилилася через сильне Ель-Ніньйо – періодичне кліматичне явище, що характеризується теплішими температурами Тихого океану", – пише видання.

Наразі за гніздом спостерігатимуть протягом періоду інкубації, який може тривати близько двох місяців, а яйця захищатимуть спеціальними огородженнями.

Нагадаємо

У Перу вчені виявили 27 нових видів тварин. Серед знахідок - миша-амфібія, деревна саламандра та риба з незвичайним розширенням на голові у формі краплі.

Алла Кіосак

СвітПогода та довкілля
Тварини
Перу
The New York Times
Мексика
Каліфорнія
Індія