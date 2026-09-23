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Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 11480 перегляди

Кількість бельгійських F-35A зросла до 7. Країна планує передати Україні 53 F-16, перші з них можуть надійти у 2026 році.

Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16

До Бельгії прибули ще 3 американські винищувачі п'ятого покоління F-35A, якими країна поступово замінює свої F-16. Виведені з експлуатації F-16 планують передавати Україні, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Нові літаки приземлилися на авіабазі Флоренн, після чого кількість F-35A безпосередньо в Бельгії зросла до 7. Загалом для країни вже виготовили 15 таких винищувачів, однак 8 залишаються у США для підготовки пілотів.

Бельгія замовила 34 F-35A ще у 2018 році. Повної бойової готовності нового парку планують досягти у 2030 році, а вже у 2027 році літаки мають бути готові до виконання операцій швидкого реагування.

Бельгія планує передати Україні 53 F-16

У міру надходження F-35 Бельгія поступово виводитиме з експлуатації винищувачі F-16 та передаватиме їх Україні. За даними видання, перші 7 літаків можуть надійти вже у 2026 році.

Загалом Бельгія планує зберігати F-16 на озброєнні до 2028 року, а до кінця 2029-го передати Україні 53 винищувачі.

Українські Повітряні сили вже експлуатують F-16, отримані від інших європейських партнерів. Їх використовують, зокрема, для ударів по наземних цілях та перехоплення російських ракет і безпілотників.

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Степан Гафтко

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