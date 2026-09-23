Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон

Принцеса Діана незадовго до загибелі зробила жартівливе зауваження про похорон, яке після її смерті набуло моторошного підтексту. Про цей епізод її брат Чарльз Спенсер розповів у новій книзі "Лебедина пісня: Діана, моя сестра", повідомляє E! News, пише УНН.

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На своє 36-річчя Діана отримала багато квітів. У листі з подякою одному з родичів вона пожартувала: "Мені так пощастило! Мій будинок так повний чудових квітів, що він схожий на похоронне бюро!"

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Через 2 місяці, 31 серпня 1997 року, принцеса загинула в автомобільній аварії в Парижі. Спенсер згадав про її слова, коли готував промову для похорону сестри.

Остання зустріч брата з Діаною

Спенсер також розповів, що востаннє бачив сестру приблизно за 2 місяці до її смерті. Вони випадково зустрілися в галереї Тейт у Лондоні та лише коротко поговорили.

Жоден із нас не мав жодного уявлення, що інший буде на вечорі. Ми лише коротко поспілкувалися, щоб більше ніколи не побачити одне одного – написав він.

У книзі Спенсер також стверджує, що після смерті Діани тодішній принц Чарльз сказав йому: "Будьте певні, ми скоро її забудемо".

Букінгемський палац, коментуючи ці твердження, заявив, що багаторічне горе може впливати на судження та спогади людини.

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