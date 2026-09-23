Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон

$44.710.0351.370.17
ukenru
23:14 • 1958 перегляди
Зеленський підсумував, про що вдалося поговорити з Трампом і які будуть подальші дії для припинення війни з рф
22:56 • 2678 перегляди
Угода США, Гренландії та Данії: що вона передбачає і як змінить безпеку в Арктиці
22:18 • 4812 перегляди
У Якутії горіла Нерюнгринська ГРЕС за 5500 км від кордону УкраїниVideo
21:30 • 7928 перегляди
Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Бернемом і попередив про підготовку росією нової масованої атакиVideo
20:51 • 10279 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією та представниками Європи для обговорення деескалації з рф
20:27 • 10508 перегляди
Саудівська Аравія перезапустила нафтопровід потужністю 7 млн барелів на добу після атак дронів
19:25 • 12724 перегляди
Трамп згоден надати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot - Зеленський
22 вересня, 17:19 • 19811 перегляди
Українка Таня Муіньо стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 ProVideo
22 вересня, 14:58 • 25167 перегляди
ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ
Ексклюзив
22 вересня, 13:02 • 26673 перегляди
Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.5м/с
89%
750мм
Популярнi новини
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo22 вересня, 14:01 • 18163 перегляди
"Кричуще порушення Статуту": Гутерреш в останній промові в ГА ООН розкритикував вторгнення росії до України22 вересня, 14:23 • 4494 перегляди
Київ під атакою російських дронів: є постраждалий та влучання в резервуари з пальним22 вересня, 15:24 • 11140 перегляди
Війна в Україні завершиться швидше, ніж думають люди - Трамп22 вересня, 15:30 • 8396 перегляди
Стало відомо, від чого померла Хайден Панеттьєрі21:05 • 6098 перегляди
Публікації
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн22 вересня, 13:46 • 25448 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 30853 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану22 вересня, 12:20 • 39790 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 46350 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 41919 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон23:06 • 630 перегляди
Дольф Лундгрен зізнався, що думав про легальне самогубство під час боротьби з раком22:06 • 2688 перегляди
Стало відомо, від чого померла Хайден Панеттьєрі21:05 • 6268 перегляди
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo22 вересня, 14:01 • 18238 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 36623 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Опалення
Bild
Соціальна мережа
Техніка

Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон

Київ • УНН

 • 634 перегляди

На 36-річчя Діана пожартувала, що її будинок нагадує похоронне бюро. Через два місяці вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон

Принцеса Діана незадовго до загибелі зробила жартівливе зауваження про похорон, яке після її смерті набуло моторошного підтексту. Про цей епізод її брат Чарльз Спенсер розповів у новій книзі "Лебедина пісня: Діана, моя сестра", повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

На своє 36-річчя Діана отримала багато квітів. У листі з подякою одному з родичів вона пожартувала: "Мені так пощастило! Мій будинок так повний чудових квітів, що він схожий на похоронне бюро!"

Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував17.09.26, 00:05 • 60497 переглядiв

Через 2 місяці, 31 серпня 1997 року, принцеса загинула в автомобільній аварії в Парижі. Спенсер згадав про її слова, коли готував промову для похорону сестри.

Остання зустріч брата з Діаною

Спенсер також розповів, що востаннє бачив сестру приблизно за 2 місяці до її смерті. Вони випадково зустрілися в галереї Тейт у Лондоні та лише коротко поговорили.

Жоден із нас не мав жодного уявлення, що інший буде на вечорі. Ми лише коротко поспілкувалися, щоб більше ніколи не побачити одне одного

– написав він.

У книзі Спенсер також стверджує, що після смерті Діани тодішній принц Чарльз сказав йому: "Будьте певні, ми скоро її забудемо".

Букінгемський палац, коментуючи ці твердження, заявив, що багаторічне горе може впливати на судження та спогади людини.

Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем Чарльзом22.09.26, 09:39 • 41878 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Чарльз ІІІ
Париж
Лондон