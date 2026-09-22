Українка Таня Муіньо стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 Pro

Українська режисерка та кліпмейкерка Таня Муіньо стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 Pro. Про це свідчить публікація Apple в Instagram, передає УНН.

Оператором зйомки також виступив українець Микита Кузьменко, а в кадрі з’явилася українська танцівниця Катерина Бишева.

Деталі

Новий рекламний ролик отримав назву Night Moves. Кампанія присвячена можливостям камери iPhone 18 Pro під час зйомки в умовах слабкого освітлення. У відео показані нічні сцени, танцювальні постановки та процес зйомки на новий смартфон Apple. Однією з учасниць ролика стала українська танцівниця Катерина Бишева. Оператором-постановником проєкту виступив Микита Кузьменко, який уже неодноразово працював із Танею Муіньо над музичними кліпами та рекламними проєктами. У зйомках також брали участь артисти з Парижа та Японії.

Музичним супроводом рекламної кампанії стала композиція американської співачки Slayyyter.

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Хто така Таня Муіньо

Таня Муіньо — українська режисерка та кліпмейкерка, яка працювала з низкою світових артистів, серед яких Lady Gaga, Harry Styles, Dua Lipa, Cardi B, Doja Cat, The Weeknd та BTS. Микита Кузьменко також неодноразово працював із Муіньо як оператор. Серед їхніх спільних робіт — кліпи для Dua Lipa, Doja Cat та інших міжнародних виконавців.

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Контекст

Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max у вересні 2026 року. Одним із ключових оновлень моделей стала 48-мегапіксельна основна камера з перемінною діафрагмою, яка, зокрема, має покращувати якість фото та відео при слабкому освітленні.

Нагадаємо

Два роки тому Таня Муіньо створила новий кліп для Леді Гаги, який набрав 1,5 млн переглядів.