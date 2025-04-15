Селін Діон та Леді Гага виступлять на відкритті Олімпіади в Парижі

Співачки Селін Діон та Леді Гага виконають пісню Едіт Піаф на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Це буде перший виступ Селін Діон з 2022 року через її хворобу.