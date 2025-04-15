Відвідувачі Coachella скаржаться на 12-годинні черги та спеку. Відсутність туалетів та погана організація викликали порівняння з провальним Fyre Festival.
Бейонсе отримала чотири головні нагороди Греммі, включно з "Альбомом року" за Cowboy Carter. Каньє Веста та Б'янку Ценсорі вивели з церемонії через скандальний вихід на червону доріжку.
Легендарний рок-гурт The Rolling Stones скасував заплановані концерти в Європі на літо 2025 року через складнощі з узгодженням дат. Промоутери розглядають можливість перенесення туру на 2026 рік.
Netflix випустив тизер другого сезону "Венздей", де показали Тайлера Ґелпіна у психлікарні. Прем'єра нового сезону очікується в серпні-вересні 2025 року, більшість акторів повернуться до своїх ролей.
Організатори антипремії "Золота малина" оголосили номінантів 45-ї церемонії. Фільм "Джокер: Божевілля на двох" отримав 7 номінацій, а церемонія нагородження відбудеться 1 березня.
Канадський музикант Ніл Янг підтвердив участь як хедлайнер на фестивалі Glastonbury 2025 після попередньої відмови. Артист спростував свої побоювання щодо "корпоративного контролю" BBC над фестивалем.
Spotify оприлюднив музичні підсумки року з найпопулярнішими виконавцями та піснями. Тейлор Свіфт очолила світовий рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лідером серед українських артистів.
Музичний фестиваль Coachella оприлюднив хедлайнерів на 2025 рік на два місяці раніше. Post Malone, Lady Gaga та Green Day стануть головними хедлайнерами фестивалю, що відбудеться у квітні.
Українська режисерка Таня Муіньо зняла відеокліп для нової пісні Леді Гаги "Disease". За перші 9 годин після релізу відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів.
Актор Кіт Харінгтон погодився з критикою фіналу "Гри престолів", назвавши його поспішним через втому команди. Він також розповів про плани спін-оффу про Джона Сноу, які не вдалося реалізувати.
Бен Аффлек придбав будинок у Лос-Анджелесі за $20,5 млн після виїзду зі спільного з Дженніфер Лопес особняка. Це вказує на кризу у стосунках пари та можливе розлучення.
70 тисяч глядачів заповнили Олімпійський стадіон у Мюнхені на концерті Тейлор Свіфт. Ще 40 тисяч фанатів без квитків зібралися на Олімпійському пагорбі, створивши вражаючу картину.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 вперше пройшла на воді - річці Сені в Парижі. У параді довжиною 6 км взяли участь понад 10 тисяч спортсменів із 206 країн.
Співачки Селін Діон та Леді Гага виконають пісню Едіт Піаф на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Це буде перший виступ Селін Діон з 2022 року через її хворобу.
Опубліковано трейлер фільму "Джокер: Божевілля для двох" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою в головних ролях. Продовження стане музичною комедією, прем'єра якої відбудеться 4 жовтня 2024 року.
Епізод «Сімпсонів» 2000 року показав Лізу Сімпсон президентом у костюмі, схожому на одяг Камали Гарріс. Серіал відомий точними передбаченнями, включаючи президентство Трампа та інші події.
Вийшов трейлер фільму "Джокер: Folie à Deux", музичного сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом у головній ролі та Леді Гагою в ролі Гарлі Квінн.