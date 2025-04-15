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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22038 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142932 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131402 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128854 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130344 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194007 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77026 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164218 перегляди

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Фестиваль Coachella назвали "гіршим, ніж Fyre Festival" після 12-годинного очікування в чергах

Відвідувачі Coachella скаржаться на 12-годинні черги та спеку. Відсутність туалетів та погана організація викликали порівняння з провальним Fyre Festival.

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Греммі 2025: список переможців і скандал з Каньє Вестом і Б’янкою Ценсорі

Бейонсе отримала чотири головні нагороди Греммі, включно з "Альбомом року" за Cowboy Carter. Каньє Веста та Б'янку Ценсорі вивели з церемонії через скандальний вихід на червону доріжку.

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The Rolling Stones скасували європейський тур 2025 року: що відомо про причини

Легендарний рок-гурт The Rolling Stones скасував заплановані концерти в Європі на літо 2025 року через складнощі з узгодженням дат. Промоутери розглядають можливість перенесення туру на 2026 рік.

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"Золота малина-2025": які фільми потрапили до номінації 

Організатори антипремії "Золота малина" оголосили номінантів 45-ї церемонії. Фільм "Джокер: Божевілля на двох" отримав 7 номінацій, а церемонія нагородження відбудеться 1 березня.

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Ніл Янг підтвердив виступ хедлайнером на Glastonbury 2025 після відмови через помилку

Канадський музикант Ніл Янг підтвердив участь як хедлайнер на фестивалі Glastonbury 2025 після попередньої відмови. Артист спростував свої побоювання щодо "корпоративного контролю" BBC над фестивалем.

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Spotify представив музичні підсумки року 2024

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Coachella 2025 оголосила лайн-ап раніше звичайного: хто виступить на фестивалі

Музичний фестиваль Coachella оприлюднив хедлайнерів на 2025 рік на два місяці раніше. Post Malone, Lady Gaga та Green Day стануть головними хедлайнерами фестивалю, що відбудеться у квітні.

Культура • 21 листопада, 18:23 • 71313 перегляди

Таня Муіньо створила новий кліп для Леді Гаги, який набрав 1,5 млн переглядів

Українська режисерка Таня Муіньо зняла відеокліп для нової пісні Леді Гаги "Disease". За перші 9 годин після релізу відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів.

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Кіт Харінгтон визнає, що фінал "Гри престолів" був дуже поспішним і міг бути зроблений краще

Актор Кіт Харінгтон погодився з критикою фіналу "Гри престолів", назвавши його поспішним через втому команди. Він також розповів про плани спін-оффу про Джона Сноу, які не вдалося реалізувати.

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Бен Аффлек придбав будинок у Лос-Анджелесі за $20,5 млн після виїзду зі спільного з Дженніфер Лопес особняка. Це вказує на кризу у стосунках пари та можливе розлучення.

Новини Світу • 30 липня, 16:59 • 103507 перегляди

Тейлор Свіфт зібрала стадіон у Мюнхені, і водночас, близько 40 тисяч фанів заполонили пагорб напроти місця виступу зірки

70 тисяч глядачів заповнили Олімпійський стадіон у Мюнхені на концерті Тейлор Свіфт. Ще 40 тисяч фанатів без квитків зібралися на Олімпійському пагорбі, створивши вражаючу картину.

Новини Світу • 29 липня, 08:32 • 116711 перегляди

У Парижі стартувала церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 вперше пройшла на воді - річці Сені в Парижі. У параді довжиною 6 км взяли участь понад 10 тисяч спортсменів із 206 країн.

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Селін Діон та Леді Гага виступлять на відкритті Олімпіади в Парижі

Співачки Селін Діон та Леді Гага виконають пісню Едіт Піаф на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Це буде перший виступ Селін Діон з 2022 року через її хворобу.

Культура • 26 липня, 03:12 • 22480 перегляди

Вийшов трейлер фільму "Джокер 2" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою, які співають

Опубліковано трейлер фільму "Джокер: Божевілля для двох" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою в головних ролях. Продовження стане музичною комедією, прем'єра якої відбудеться 4 жовтня 2024 року.

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"Сімпсони" можуть передбачити перемогу Камали Гарріс на виборах у США

Епізод «Сімпсонів» 2000 року показав Лізу Сімпсон президентом у костюмі, схожому на одяг Камали Гарріс. Серіал відомий точними передбаченнями, включаючи президентство Трампа та інші події.

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Сиквел "Джокера" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою у головних ролях отримав перший трейлер

Вийшов трейлер фільму "Джокер: Folie à Deux", музичного сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом у головній ролі та Леді Гагою в ролі Гарлі Квінн.

Культура • 10 квітня, 09:20 • 18898 перегляди