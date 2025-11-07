Оголошено номінантів на премію "Греммі": Кендрік Ламар знову лідирує з рекордною кількістю номінацій
Київ • УНН
Репер Кендрік Ламар вдруге поспіль став лідером за кількістю номінацій на премію "Греммі", отримавши дев'ять відзнак. Він змагатиметься за "Альбом року" з Леді Ґаґою, яка здобула шість номінацій.
Американський репер Кендрік Ламар вдруге поспіль очолив список претендентів на головну музичну нагороду світу – премію "Греммі". Цьогоріч він отримав дев’ять номінацій, ставши беззаперечним фаворитом престижної церемонії. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
У головній категорії – "Альбом року" – Ламару доведеться змагатися з поп-дівою Леді Ґаґою, яка цього разу здобула шість номінацій і посіла друге місце за загальною кількістю відзнак. Її альбом, як зазначають критики, поєднав класичну естетику поп-музики з експериментальними електронними елементами, що зробило його одним із найобговорюваніших релізів року.
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд29.10.25, 08:46 • 86711 переглядiв
Серед інших зіркових номінантів – Бед Банні, який продовжує просувати латиноамериканський реп на глобальну сцену, та Сабріна Карпентер, чий альбом став справжнім відкриттям у поп-жанрі.
Окрему увагу журі привернув анімаційний мюзикл "KPop Demon Hunters", створений спеціально для Netflix. Проєкт, що поєднує музику, фентезі та азійську поп-культуру, несподівано потрапив до списку номінантів у категорії "Найкращий саундтрек до візуального медіа".
Отримав низку "Греммі" й боровся з раком: помер один із найвпливовіших артистів R&B D'Angelo14.10.25, 22:32 • 4776 переглядiв
Визначатимуть переможців 15 тисяч членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису США, а церемонія вручення відбудеться у лютому наступного року. Очікується, що цього разу шоу стане одним із наймасштабніших за всю історію премії – із потужними виступами номінантів та спеціальними триб’ютами легендам світової сцени.
Бейонсе й Майлі Сайрус влаштували сюрприз на концерті в Парижі, заспівавши дуетом20.06.25, 16:03 • 2834 перегляди