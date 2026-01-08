$42.720.15
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Дізнайтеся, як приготувати класичний італійський десерт тірамісу та його полуничну варіацію. Процес приготування займає менше години.

Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант

Класичний та відомий на весь світ італійський десерт – тірамісу. Його ніжний та повітряний крем, крихти печива Савоярді та присмак какао разом створюють неймовірну палітру смаків та незабутній особливий смак. Про секрет легкого рецепта ідеального тірамісу – розкаже УНН.

Незважаючи на те, що прийнято вважати десерт важким у приготованні, тірамісу готується без випічки, більше того процес приготування займає не більше години. 

Оригінальний рецепт

Щоб відтворити шедевр італійської кухні знадобиться:

  • 500 г сиру маскарпоне;
    • 300 мл готової кави;
      • 50 г рому (чи коньяку);
        • 500 мл вершків 33%;
          • 8 жовтків;
            • 8 ст. л. цукру;
              • 200 г печива Савоярді;
                • 2 ст. л. какао-порошку.

                  Приготування:

                  1. Зваріть каву та дайте їй охолонути до кімнатної температури, додайте 50 мл рому чи коньяку.
                    1. У залізну або скляну посудину відокремте 8 жовтків, прослідкуйте, що б туди не потрапили білки. 
                      1. До жовтків додайте 8 ст. л. цукру,  та поставте на парову баню, збийте суміш до однорідності  за допомогою вінчика.
                        1. Візьміть чисту ємність, вилийте в нього вершки та почніть збивати міксером до утворення кремової текстури.
                          1. Візьміть 500 г сиру Маскарпоне та з'єднайте з жовтковою сумішшю додайте вершки та перемішайте до однорістості.
                            1. Поштучно замочуйте печиво  у суміші кави з алкоголем, але не більше 1 секунди, що б печиво не розмокло.
                              1. Просочене кавою печиво рівномірно викладіть на дно глибокої форми.
                                1. Викладіть на печиво крем, а потім знову печиво, повторіть 

                                  Присипте десерт какао та залиште тирамісу у холодильнику на 3 години. Тирамісу готовий. Смачного!

                                  Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного19.11.25, 14:04 • 44636 переглядiв

                                  Рецепт з полуницею

                                  Інгредієнти для неймовірної полуничної насолоди:

                                  • 200 г печива "Савоярді";
                                    • 400 г полуниці;
                                      • 30-40 г цукру;
                                        • 2 ст. л. лимонного соку;
                                          • 500 г вершків 33%;
                                            • 150 г цукрової пудри;
                                              • 500 г сир маскарпоне.

                                                Приготування:

                                                1. До полуниці додаємо цукор та лимонний сік, гарно збиваємо блендером, суміш для замочування готова. 
                                                  1. Печиво занурюємо у суміш на декілька секунд та викладаємо у форму.
                                                    1. Що б зробити крем, збийте вершки до загустіння, поступово додавайте цукрову пудру. Додайте сир маскарпоне та ще раз збийте міксером
                                                      1. Викладаємо десерт наступним чином - шар печива, шар крему. Зверху можна прикрасити дольками свіжої полуниці. 
                                                        1. Залиште десерт на 2-3 години у холодильнику. Готово! Смачного!

                                                          Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 111923 перегляди

                                                          Олександра Месенко

