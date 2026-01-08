Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант

Класичний та відомий на весь світ італійський десерт – тірамісу. Його ніжний та повітряний крем, крихти печива Савоярді та присмак какао разом створюють неймовірну палітру смаків та незабутній особливий смак. Про секрет легкого рецепта ідеального тірамісу – розкаже УНН.

Незважаючи на те, що прийнято вважати десерт важким у приготованні, тірамісу готується без випічки, більше того процес приготування займає не більше години.

Оригінальний рецепт

Щоб відтворити шедевр італійської кухні знадобиться:

500 г сиру маскарпоне;

300 мл готової кави;

50 г рому (чи коньяку);

500 мл вершків 33%;

8 жовтків;

8 ст. л. цукру;

200 г печива Савоярді;

2 ст. л. какао-порошку.

Приготування:

Зваріть каву та дайте їй охолонути до кімнатної температури, додайте 50 мл рому чи коньяку. У залізну або скляну посудину відокремте 8 жовтків, прослідкуйте, що б туди не потрапили білки. До жовтків додайте 8 ст. л. цукру, та поставте на парову баню, збийте суміш до однорідності за допомогою вінчика. Візьміть чисту ємність, вилийте в нього вершки та почніть збивати міксером до утворення кремової текстури. Візьміть 500 г сиру Маскарпоне та з'єднайте з жовтковою сумішшю додайте вершки та перемішайте до однорістості. Поштучно замочуйте печиво у суміші кави з алкоголем, але не більше 1 секунди, що б печиво не розмокло. Просочене кавою печиво рівномірно викладіть на дно глибокої форми. Викладіть на печиво крем, а потім знову печиво, повторіть

Присипте десерт какао та залиште тирамісу у холодильнику на 3 години. Тирамісу готовий. Смачного!

Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного

Рецепт з полуницею

Інгредієнти для неймовірної полуничної насолоди:

200 г печива "Савоярді";

400 г полуниці;

30-40 г цукру;

2 ст. л. лимонного соку;

500 г вершків 33%;

150 г цукрової пудри;

500 г сир маскарпоне.

Приготування:

До полуниці додаємо цукор та лимонний сік, гарно збиваємо блендером, суміш для замочування готова. Печиво занурюємо у суміш на декілька секунд та викладаємо у форму. Що б зробити крем, збийте вершки до загустіння, поступово додавайте цукрову пудру. Додайте сир маскарпоне та ще раз збийте міксером Викладаємо десерт наступним чином - шар печива, шар крему. Зверху можна прикрасити дольками свіжої полуниці. Залиште десерт на 2-3 години у холодильнику. Готово! Смачного!

Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів