Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Дізнайтеся, як приготувати класичний італійський десерт тірамісу та його полуничну варіацію. Процес приготування займає менше години.
Класичний та відомий на весь світ італійський десерт – тірамісу. Його ніжний та повітряний крем, крихти печива Савоярді та присмак какао разом створюють неймовірну палітру смаків та незабутній особливий смак. Про секрет легкого рецепта ідеального тірамісу – розкаже УНН.
Незважаючи на те, що прийнято вважати десерт важким у приготованні, тірамісу готується без випічки, більше того процес приготування займає не більше години.
Оригінальний рецепт
Щоб відтворити шедевр італійської кухні знадобиться:
- 500 г сиру маскарпоне;
- 300 мл готової кави;
- 50 г рому (чи коньяку);
- 500 мл вершків 33%;
- 8 жовтків;
- 8 ст. л. цукру;
- 200 г печива Савоярді;
- 2 ст. л. какао-порошку.
Приготування:
- Зваріть каву та дайте їй охолонути до кімнатної температури, додайте 50 мл рому чи коньяку.
- У залізну або скляну посудину відокремте 8 жовтків, прослідкуйте, що б туди не потрапили білки.
- До жовтків додайте 8 ст. л. цукру, та поставте на парову баню, збийте суміш до однорідності за допомогою вінчика.
- Візьміть чисту ємність, вилийте в нього вершки та почніть збивати міксером до утворення кремової текстури.
- Візьміть 500 г сиру Маскарпоне та з'єднайте з жовтковою сумішшю додайте вершки та перемішайте до однорістості.
- Поштучно замочуйте печиво у суміші кави з алкоголем, але не більше 1 секунди, що б печиво не розмокло.
- Просочене кавою печиво рівномірно викладіть на дно глибокої форми.
- Викладіть на печиво крем, а потім знову печиво, повторіть
Присипте десерт какао та залиште тирамісу у холодильнику на 3 години. Тирамісу готовий. Смачного!
Рецепт з полуницею
Інгредієнти для неймовірної полуничної насолоди:
- 200 г печива "Савоярді";
- 400 г полуниці;
- 30-40 г цукру;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- 500 г вершків 33%;
- 150 г цукрової пудри;
- 500 г сир маскарпоне.
Приготування:
- До полуниці додаємо цукор та лимонний сік, гарно збиваємо блендером, суміш для замочування готова.
- Печиво занурюємо у суміш на декілька секунд та викладаємо у форму.
- Що б зробити крем, збийте вершки до загустіння, поступово додавайте цукрову пудру. Додайте сир маскарпоне та ще раз збийте міксером
- Викладаємо десерт наступним чином - шар печива, шар крему. Зверху можна прикрасити дольками свіжої полуниці.
- Залиште десерт на 2-3 години у холодильнику. Готово! Смачного!
