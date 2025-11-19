Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
Київ • УНН
Дізнайтеся про історію печива, що з'явилося в Європі як пряна випічка для подорожей, і перетворилося на різдвяні солодощі. УНН пропонує п'ять рецептів печива, кожен з яких має унікальну історію та смак.
Печиво з’явилося в Європі ще у середні віки, і спершу готувалося як пряна випічка для довгого зберігання під час подорожей. Деякі види, як німецьке печиво Plätzchen, стали традиційними різдвяними солодащами, а імбирне печиво з’явилось завдяки сепційним сумішам з Азії. УНН підготував для вас підбірку найсмачніших рецептів печива, у кожного з яких унікальна історія та смак.
Німецьке різдвяне печиво Plätzchen
Інгредієнти:
- борошно - 300 г;
- цукор - 100 г;
- 1 яйце;
- вершкове масло - 150 г;
- розпушувач - 1 ч. л.;
- ванільний цукор - 1,5 ч. л.
Приготування:
1. Змішайте борошно, цукор, ванільний цукор та розпушувач.
2. Додайте порізане на шматки вершкове масло і перемішайте до консистенції дрібної крихти.
3. Додайте яйце та знову перемішайте.
4. Скатайте тісто в кулю і охолоджуйте 1-2 години у холодильнику.
5. Розкатайте тісто завтовшки приблизно 0,5 см, виріжте печиво формочками та викладіть на деко з пергаментом.
6. Випікайте 10 хвилин при 180°C.
7. Декоруйте охолоджене печиво цукровою пудрою, кондитерською посипкою або глазур’ю.
Лимонне пісочне печиво
Інгредієнти:
- вершкове масло - 220 г;
- цукор - 200 г;
- яйця - 3 шт;
- лимон - 2 шт;
- розпушувач - 1,5 ч. л.;
- дрібка солі;
- цукрова пудра - 100 г.
Приготування:
1. Змішайте масло з цукром до білого кольору.
2. Додайте жовтки, цедру та сік лимонів. Перемішайте.
3. Змішайте борошно, сіль і розпушувач та додайте до масляної суміші.
4. Розкатайте тісто, виріжте печиво формочками і перекладіть на деко з пергаментом.
5. Випікайте 15-20 хвилин при 180°C.
6. Зробіть глазур із цукрової пудри та лимонного соку і декоруйте печиво після охолодження.
Імбирне печиво
Інгредієнти для тіста:
- борошно - 250 г;
- вершкове масло - 100 г;
- яйце - 1 шт;
- цукор - 4 ст. л.;
- мед - 1,5 ст. л.;
- імбир - 2 ч. л.;
- кориця - 1 ч. л.;
- гвоздика - 0,5 ч. л.;
- мускатний горіх - 0,5 ч. л.;
- сода - 0,5 ч. л.
Інгредієнти для глазурі:
- цукрова пудра - 150 г;
- лимонний або апельсиновий сік – 2 ст. л.
Приготування:
1. Збийте масло з цукром, додайте яйце, потім мед.
2. Просійте сухі інгредієнти та поступово введіть у масляну суміш.
3. Сформуйте кулю, загорніть у плівку та охолодіть 30–40 хв.
4. Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть деко пергаментом.
5. Розкатайте тісто товщиною 2-4 мм, виріжте форми.
6. Випікайте 7-10 хвилин до легкого підрум’янення.
7. Повторюйте з рештою тіста.
8. Змішайте цукрову пудру з соком для глазурі і прикрасьте охолоджене печиво.
Примітка: глазур швидко сохне, додавайте трохи води або соку, якщо потрібно.
Печиво без масла - зірочки з корицею
Інгредієнти для печива:
- лісові горіхи - 300 г;
- яйця - 2 шт (1 жовток і 2 білки);
- цукрова пудра - 200 г;
- порошок кориці - 1,5 ч. л.;
- борошно - 100 г.
Інгредієнти для глазурі:
- цукрова пудра - 150 г;
- лимонний сік - 2 ст. л.
Приготування:
1. Розігрійте духовку до 200°C. Подрібніть горіхи.
2. Збийте білки, додайте горіхи, цукрову пудру, борошно, корицю та жовток.
3. Замісіть тісто, розкатайте до 2 мм, виріжте зірочки.
4. Викладіть на деко з пергаментом і випікайте 10 хвилин до золотистої скоринки.
Змішайте цукрову пудру з лимонним соком і прикрасьте охолоджене печиво.
Печиво з шоколадним драже
Інгредієнти:
- борошно - 250 г;
- яйця - 2 шт (жовтки);
- цукор - 100 г;
- вершкове масло - 200 г;
- розпушувач - 0,5 пакетика;
- шоколадне драже - 200 г;
- дрібка солі;
- вершкове масло для листа.
Приготування:
1. Збийте масло з цукром до однорідності.
2. Додайте жовтки та 4 ст. л. води.
3. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і дрібку солі, вимішайте 5 хвилин.
4. Додайте шоколадне драже і залиште тісто на 20 хвилин.
5. Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть тісто ложкою на деко, залишаючи проміжки.
6. Випікайте 15 хвилин, далі повторюйте з рештою тіста.
Примітка: для святкового вигляду додайте апельсинову цедру або драже різних кольорів.