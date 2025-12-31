$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 4638 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
15:05 • 7456 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 12145 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 16513 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17532 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
31 грудня, 10:05 • 16169 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14955 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
31 грудня, 07:11 • 13875 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15194 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї

Київ • УНН

 • 16518 перегляди

ГУР Міноборони і Держприкордонслужба України атакували морський нафтовий термінал та НПЗ в місті туапсе краснодарському краї рф.

ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї

В ніч на 31 грудня 2025 року Головне управління розвідки спільно з ДПСУ атакували морський нафтовий термінал "туапсе" та туапсинський НПЗ в краснодарському краї рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела в ГУР МО, серед іншого уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 туапсинського НПЗ, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу.

Зазначається, що туапсинський НПЗ до сьогоднішнього дня був здатен перероблять близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, таким чином суттєво посилюючи спроможність російського ВПК.

Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу. Слава Україні!

 - зазначив співрозмовник у воєнній розвідці.

Нагадаємо

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по низці військових та інфраструктурних об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та в Автономній Республіці Крим.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Новий рік
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Державна прикордонна служба України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Крим
Україна