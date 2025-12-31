$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 4930 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 7730 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 12278 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 16622 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17572 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16192 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14968 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13887 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15210 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
"Птахи" СБС завдали ураження на окупованих територіях, у тому числі нафтобазі у Ровеньках та РЛС у Криму: "Мадяр" показав відео

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по низці військових та інфраструктурних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та в АР Крим. Серед вражених цілей – нафтобаза, база плавзасобів, РЛС, пункти дислокації та підстанції.

"Птахи" СБС завдали ураження на окупованих територіях, у тому числі нафтобазі у Ровеньках та РЛС у Криму: "Мадяр" показав відео

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по низці військових та інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та в АР Крим. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, показавши відео, передає УНН.

Деталі

"Птахи СБС нанесли ураження по низці військових та інфраструктурних обʼєктів на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької обл та АР Крим. Візит ввічливості нанесено на 10 обʼєктів у ТОТ та на 2 обʼєкти у глибині болот (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ)" - ідеться у дописі Бровді.

За словами "Мадяра", ідеться про такі об’єкти:

  • нафтобаза у Ровеньках Луганської області (операція Птахів 1 ОЦ СБС спільно з СБУ);
    • база плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці, АР Крим;
      • трикоординатна радіолокаційна станція РЛС «СТ-68» в Оленівці, АР Крим;
        • три пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д» у Селидовому Донецької області;
          • два пункти дислокації живої сили противника зі складу 74-ї омсбр та 589-го мсп у Селидовому;
            • підстанція «Мелітополь» у місті Мелітополь Запорізької області;
              • підстанція «Молочанськ» у місті Молочанськ Запорізької області.

                Також повідомляється про ураження двох об’єктів у глибині рф. Інформування щодо цих ударів здійснює Генеральний штаб Збройних сил України.

                Нагадаємо

                Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією.

                Алла Кіосак

