"Птахи" СБС завдали ураження на окупованих територіях, у тому числі нафтобазі у Ровеньках та РЛС у Криму: "Мадяр" показав відео

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по низці військових та інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та в АР Крим. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, показавши відео, передає УНН.

Деталі

"Птахи СБС нанесли ураження по низці військових та інфраструктурних обʼєктів на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької обл та АР Крим. Візит ввічливості нанесено на 10 обʼєктів у ТОТ та на 2 обʼєкти у глибині болот (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ)" - ідеться у дописі Бровді.

За словами "Мадяра", ідеться про такі об’єкти:

нафтобаза у Ровеньках Луганської області (операція Птахів 1 ОЦ СБС спільно з СБУ);

база плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці, АР Крим;

трикоординатна радіолокаційна станція РЛС «СТ-68» в Оленівці, АР Крим;

три пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д» у Селидовому Донецької області;

два пункти дислокації живої сили противника зі складу 74-ї омсбр та 589-го мсп у Селидовому;

підстанція «Мелітополь» у місті Мелітополь Запорізької області;

підстанція «Молочанськ» у місті Молочанськ Запорізької області.

Також повідомляється про ураження двох об’єктів у глибині рф. Інформування щодо цих ударів здійснює Генеральний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією.