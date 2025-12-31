$42.390.17
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Птицы" СБС нанесли удары на оккупированных территориях, в том числе по нефтебазе в Ровеньках и РЛС в Крыму: "Мадьяр" показал видео

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и в АР Крым. Среди пораженных целей – нефтебаза, база плавсредств, РЛС, пункты дислокации и подстанции.

"Птицы" СБС нанесли удары на оккупированных территориях, в том числе по нефтебазе в Ровеньках и РЛС в Крыму: "Мадьяр" показал видео

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и в АР Крым. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, показав видео, передает УНН.

Детали

"Птицы СБС нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской обл и АР Крым. Визит вежливости нанесен на 10 объектов в ВОТ и на 2 объекта в глубине болот (информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ)" - говорится в сообщении Бровди.

По словам "Мадьяра", речь идет о следующих объектах:

  • нефтебаза в Ровеньках Луганской области (операция Птиц 1 ОЦ СБС совместно с СБУ);
    • база плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке, АР Крым;
      • трехкоординатная радиолокационная станция РЛС «СТ-68» в Оленевке, АР Крым;
        • три пункта дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» в Селидово Донецкой области;
          • два пункта дислокации живой силы противника из состава 74-й омсбр и 589-го мсп в Селидово;
            • подстанция «Мелитополь» в городе Мелитополь Запорожской области;
              • подстанция «Молочанск» в городе Молочанск Запорожской области.

                Также сообщается о поражении двух объектов в глубине РФ. Информирование об этих ударах осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

                Напомним

                Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией.

                Алла Киосак

                Война в Украине
                Техника
                Энергетика
                Военное положение
                Война в Украине
                Государственная граница Украины
                Электроэнергия
                Донецкая область
                Луганская область
                Запорожская область
                Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                Служба безопасности Украины
                Крым
                Мелитополь