Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и в АР Крым. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, показав видео, передает УНН.

Детали

"Птицы СБС нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской обл и АР Крым. Визит вежливости нанесен на 10 объектов в ВОТ и на 2 объекта в глубине болот (информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ)" - говорится в сообщении Бровди.

По словам "Мадьяра", речь идет о следующих объектах:

нефтебаза в Ровеньках Луганской области (операция Птиц 1 ОЦ СБС совместно с СБУ);

база плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке, АР Крым;

трехкоординатная радиолокационная станция РЛС «СТ-68» в Оленевке, АР Крым;

три пункта дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» в Селидово Донецкой области;

два пункта дислокации живой силы противника из состава 74-й омсбр и 589-го мсп в Селидово;

подстанция «Мелитополь» в городе Мелитополь Запорожской области;

подстанция «Молочанск» в городе Молочанск Запорожской области.

Также сообщается о поражении двух объектов в глубине РФ. Информирование об этих ударах осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией.