Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ

На базе Королевских ВВС Акротири на Кипре в ночь на 2 марта прогремел мощный взрыв. Его было слышно после того, как была объявлена "угроза безопасности". Объект был атакован иранским дроном, сообщает УНН со ссылкой на Dayli Mail.

Детали

Отмечается, что около полуночи по местному времени на британской базе Королевских ВВС Акротири в Лимассоле были слышны сильные взрывы после объявления "угрозы безопасности".

База, где проживает около 2000 военнослужащих и их семьи, вероятно, была мишенью для Ирана или его посредников - пишет издание.

Указывается, что пока не подтверждено, связаны ли взрывы с событиями в Иране, но это произошло всего через час после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер дал США разрешение на нанесение "оборонительных" ударов по иранским ракетным объектам с британских баз.

Были нанесены незначительные повреждения, о жертвах пока не сообщается. Системы отслеживания полетов обнаружили самолеты Королевских ВВС, которые были подняты для защиты базы, тысячам военнослужащих и их семей было приказано эвакуироваться - говорится в статье.

Указывается, что персонал базы был предупрежден о потенциальной угрозе и получил приказ "возвращаться в свои дома и оставаться дома до дальнейшего уведомления".

Напомним

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить атаки Ирана в ответ.

Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели