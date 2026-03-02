Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 9340 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 16444 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 18288 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 27611 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 43085 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 59213 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 66171 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75725 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 77553 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73622 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
79%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln1 марта, 16:02 • 7878 просмотра
Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке1 марта, 16:12 • 7686 просмотра
Операция США в Иране "опережает график" — Трамп1 марта, 16:20 • 7176 просмотра
Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ1 марта, 16:56 • 9976 просмотра
Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля1 марта, 17:18 • 6880 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 89418 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 94591 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 78728 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 80912 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 81097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 46343 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 45083 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 42367 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 41510 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32014 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Хранитель
Бильд

Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ

Киев • УНН

 • 74 просмотра

На базе Королевских ВВС Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв, вызванный атакой иранского дрона. Это произошло после разрешения Британии США на удары по иранским объектам.

Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ

На базе Королевских ВВС Акротири на Кипре в ночь на 2 марта прогремел мощный взрыв. Его было слышно после того, как была объявлена "угроза безопасности". Объект был атакован иранским дроном, сообщает УНН со ссылкой на Dayli Mail.

Детали

Отмечается, что около полуночи по местному времени на британской базе Королевских ВВС Акротири в Лимассоле были слышны сильные взрывы после объявления "угрозы безопасности".

База, где проживает около 2000 военнослужащих и их семьи, вероятно, была мишенью для Ирана или его посредников

- пишет издание.

Указывается, что пока не подтверждено, связаны ли взрывы с событиями в Иране, но это произошло всего через час после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер дал США разрешение на нанесение "оборонительных" ударов по иранским ракетным объектам с британских баз.

Были нанесены незначительные повреждения, о жертвах пока не сообщается. Системы отслеживания полетов обнаружили самолеты Королевских ВВС, которые были подняты для защиты базы, тысячам военнослужащих и их семей было приказано эвакуироваться

- говорится в статье.

Указывается, что персонал базы был предупрежден о потенциальной угрозе и получил приказ "возвращаться в свои дома и оставаться дома до дальнейшего уведомления".

Напомним

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить атаки Ирана в ответ.

Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели01.03.26, 23:05 • 5338 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Королевские военно-воздушные силы
Великобритания
Соединённые Штаты
Иран
Кипр