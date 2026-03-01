$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 2602 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 9878 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 12818 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 22375 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 39107 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 57244 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 64671 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74811 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 76423 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72930 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Президент США Дональд Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться около четырех недель. Он также прокомментировал гибель трех американских военнослужащих в конфликте.

Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели

Президент США Дональд Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели. Об этом американский лидер сказал в интервью Daily Mail, передает УНН.

"Мы считали, что это будет примерно четыре недели", – сказал президент США.

"Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, каким бы сильным он ни был – это большая страна – это займет четыре недели – или меньше", – сказал Трамп.

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 5528 просмотров

Добавим

Военные США заявили, что трое военнослужащих погибли, это первые известные американские жертвы в этом конфликте. Трамп назвал погибших "замечательными людьми".

"Знаете, мы ожидаем, что это произойдет, к сожалению", – сказал Трамп Daily Mail. "Может происходить продолжение – это может случаться снова".

В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей01.03.26, 22:04 • 2228 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран