Президент США Дональд Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели. Об этом американский лидер сказал в интервью Daily Mail, передает УНН.

"Мы считали, что это будет примерно четыре недели", – сказал президент США.

"Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, каким бы сильным он ни был – это большая страна – это займет четыре недели – или меньше", – сказал Трамп.

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля

Добавим

Военные США заявили, что трое военнослужащих погибли, это первые известные американские жертвы в этом конфликте. Трамп назвал погибших "замечательными людьми".

"Знаете, мы ожидаем, что это произойдет, к сожалению", – сказал Трамп Daily Mail. "Может происходить продолжение – это может случаться снова".

В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей