Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться около четырех недель. Он также прокомментировал гибель трех американских военнослужащих в конфликте.
Президент США Дональд Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели. Об этом американский лидер сказал в интервью Daily Mail, передает УНН.
"Мы считали, что это будет примерно четыре недели", – сказал президент США.
"Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, каким бы сильным он ни был – это большая страна – это займет четыре недели – или меньше", – сказал Трамп.
Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 5528 просмотров
Добавим
Военные США заявили, что трое военнослужащих погибли, это первые известные американские жертвы в этом конфликте. Трамп назвал погибших "замечательными людьми".
"Знаете, мы ожидаем, что это произойдет, к сожалению", – сказал Трамп Daily Mail. "Может происходить продолжение – это может случаться снова".
В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей01.03.26, 22:04 • 2228 просмотров