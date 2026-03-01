Иран ударил ракетой по Бейт-Шемешу в Израиле, есть жертвы

Фото: x.com/AmitSegal

В результате иранского ракетного удара по городу Бейт-Шемеш в центральной части Израиля погибло, по меньшей мере, 6 человек. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист N12News Амит Сегал, передает УНН.

Подробности

Сначала СМИ сообщали о 4 погибших, но впоследствии эта цифра возросла.

По данным службы скорой помощи Magen David Adom, в результате удара иранской баллистической ракеты около 20 человек получили ранения в городе Бейт-Шемеш в центральной части Израиля, в 30 км (19 милях) к западу от Иерусалима.

Напомним

ЦАХАЛ обнародовал видео поражения штаба Вооруженных сил Ирана. Министр обороны Израиля заявил о постоянном присутствии израильской авиации над Тегераном.

Несколько ранее ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО.