Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертви
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару Ірану по місту Бейт-Шемеш в Ізраїлі загинуло щонайменше 6 осіб. Про це повідомив журналіст N12News Аміт Сегал.
Деталі
Спочатку ЗМІ повідомляли про 4 загиблих, але згодом ця цифра зросла.
За даними служби швидкої допомоги Magen David Adom, в результаті удару іранської балістичної ракети близько 20 отримали поранення в місті Бейт-Шемеш у центральній частині Ізраїлю, за 30 км (19 миль) на захід від Єрусалиму.
Нагадаємо
ЦАХАЛ оприлюднив відео ураження штабу Збройних сил Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив про постійну присутність ізраїльської авіації над Тегераном.
Дещо раніше ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО.