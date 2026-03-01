$43.210.00
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
07:44 • 19070 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 40813 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 51148 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 64568 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 68934 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 68560 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 51410 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 52377 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 54387 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертви

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Внаслідок ракетного удару Ірану по місту Бейт-Шемеш в Ізраїлі загинуло щонайменше 6 осіб. Про це повідомив журналіст N12News Аміт Сегал.

Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертви
Фото: x.com/AmitSegal

Внаслідок іранського ракетного удару по місту Бейт-Шемеш у центральній частині Ізраїлю загинуло, щонайменше, 6 людей. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст N12News Аміт Сегал, передає УНН.

Деталі

Спочатку ЗМІ повідомляли про 4 загиблих, але згодом ця цифра зросла.

За даними служби швидкої допомоги Magen David Adom, в результаті удару іранської балістичної ракети близько 20 отримали поранення в місті Бейт-Шемеш у центральній частині Ізраїлю, за 30 км (19 миль) на захід від Єрусалиму.

Нагадаємо

ЦАХАЛ оприлюднив відео ураження штабу Збройних сил Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив про постійну присутність ізраїльської авіації над Тегераном.

Дещо раніше ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО.  

Євген Устименко

СвітПодії
