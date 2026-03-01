У Багдаді спалахнули жорсткі сутички між поліцією та протестувальниками поблизу посольства США
Київ • УНН
У Багдаді сотні демонстрантів вийшли на вулиці після повідомлень про загибель Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вони намагалися штурмувати "зелену зону" та посольство США, що призвело до сутичок з поліцією.
У столиці Іраку сотні демонстрантів вийшли на вулиці після офіційних повідомлень про загибель Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, вимагаючи негайної помсти. Про це повідомляють іракські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Прихильники ліквідованого аятоли, озброєні прапорами "Хезболли", здійснили спробу штурму "зеленої зони" – найбільш захищеного району Багдада, де розташовані урядові будівлі та іноземні дипломатичні представництва. Правоохоронні органи були змушені застосувати силу, щоб зупинити натовп, який намагався прорватися безпосередньо до будівлі американського посольства.
Спроба штурму "зеленої зони" та заклики до відплати
Протестувальники скандували агресивні лозунги проти США та Ізраїлю, звинувачуючи їх у вбивстві іранського лідера. За даними місцевих джерел, основне ядро мітингувальників складали представники радикальних угруповань, які намагалися прорвати поліцейські кордони на підступах до дипломатичного кварталу.
Ситуація загострилася, коли демонстранти почали кидати каміння та піротехніку в бік силовиків, що призвело до відповідних заходів з боку іракської поліції для стабілізації периметра безпеки.
Посилення заходів безпеки навколо дипломатичних місій
Через реальну загрозу захоплення посольства США, безпекові заходи в іракській столиці були підняті до максимального рівня.
Військові підрозділи заблокували основні під'їзні шляхи до центру міста, а персонал іноземних дипмісій отримав інструкції щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Наразі поліції вдалося відтіснити основну масу протестувальників від "зеленої зони", проте напруга в місті залишається критичною через постійні заклики до нових акцій протесту.
