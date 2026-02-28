Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times

Війна на території Ірану може спричинити дефіцит ракет для систем ППО, що потенційно позначиться й на ситуації в Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на американських військових чиновників, передає УНН.

Деталі

За словами чиновників та аналітиків, обмежені постачання критично важливих оборонних боєприпасів для захисту американських військ та союзників від ракет Тегерана мають впливати на будь-який американський військовий наступ проти Ірану.

США та Ізраїль витратили свої арсенали ракет-перехоплювачів з безпрецедентною швидкістю під час торішньої 12-денної війни, коли Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю. Зараз американські військові зважують ймовірність того, що удари у відповідь Ірану обтяжать постачання цих важливих боєприпасів, поки Іран намагається їх поповнити, що вплине не лише на війну в Україні, але й на бойові плани Вашингтона щодо будь-якого можливого конфлікту з Китаєм чи росією - пише видання.

Чиновники зазначають, що минулого року США випустили до 150 боєприпасів THAAD для захисту Ізраїлю, а з моменту введення системи в експлуатацію приблизно у 2010 році вони замовили загалом менше 650 з них.

Вашингтон міг би легко витратити цілорічний запас критично важливих оборонних боєприпасів лише за один-два дні операцій, якби Іран зміг завдати кількох великих залпів ракетних атак та атак за допомогою безпілотників по американських військах та Ізраїлю - зазначають співрозмовники.

Наголошується, що американські, французькі, британські та інші війська допомогли захистити Ізраїль від залпу сотень іранських безпілотників, крилатих та балістичних ракет у квітні 2024 року, випущених у відповідь на вбивство іранських чиновників. Але цього разу такої міжнародної коаліції для захисту Ізраїлю не було створено.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.