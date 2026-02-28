Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times

$43.210.00
51.020.00
ukenru
11:55 • 3212 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 12026 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 19648 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 26169 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 40158 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 40720 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47004 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44780 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42976 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 58313 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
64%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи28 лютого, 04:15 • 13610 перегляди
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28 лютого, 04:33 • 8830 перегляди
Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки28 лютого, 04:49 • 7562 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 14394 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти28 лютого, 05:21 • 10287 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 21879 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 27126 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 25181 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 29540 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 31018 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 5652 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 14116 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 14723 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 15234 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 30424 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
M113

Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Американські військові чиновники попереджають, що конфлікт в Ірані може спричинити дефіцит ракет для систем ППО. Це матиме наслідки не лише для України, а й для бойових планів Вашингтона щодо можливих конфліктів з Китаєм чи Росією.

Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times

Війна на території Ірану може спричинити дефіцит ракет для систем ППО, що потенційно позначиться й на ситуації в Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на американських військових чиновників, передає УНН.

Деталі

За словами чиновників та аналітиків, обмежені постачання критично важливих оборонних боєприпасів для захисту американських військ та союзників від ракет Тегерана мають впливати на будь-який американський військовий наступ проти Ірану.

США та Ізраїль витратили свої арсенали ракет-перехоплювачів з безпрецедентною швидкістю під час торішньої 12-денної війни, коли Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю. Зараз американські військові зважують ймовірність того, що удари у відповідь Ірану обтяжать постачання цих важливих боєприпасів, поки Іран намагається їх поповнити, що вплине не лише на війну в Україні, але й на бойові плани Вашингтона щодо будь-якого можливого конфлікту з Китаєм чи росією

- пише видання.

Чиновники зазначають, що минулого року США випустили до 150 боєприпасів THAAD для захисту Ізраїлю, а з моменту введення системи в експлуатацію приблизно у 2010 році вони замовили загалом менше 650 з них.

Вашингтон міг би легко витратити цілорічний запас критично важливих оборонних боєприпасів лише за один-два дні операцій, якби Іран зміг завдати кількох великих залпів ракетних атак та атак за допомогою безпілотників по американських військах та Ізраїлю

- зазначають співрозмовники.

Наголошується, що американські, французькі, британські та інші війська допомогли захистити Ізраїль від залпу сотень іранських безпілотників, крилатих та балістичних ракет у квітні 2024 року, випущених у відповідь на вбивство іранських чиновників. Але цього разу такої міжнародної коаліції для захисту Ізраїлю не було створено.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Сутички
Ізраїль
Financial Times
Тбілісі
Вашингтон
Ліван
Дубай
Тегеран
Франція
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран