27 лютого, 19:28 • 10163 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 21345 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 27200 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 37061 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 37457 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39568 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 54145 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46437 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39929 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33951 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 10292 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 16451 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 17032 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 21580 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 23354 перегляди
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Ель-Альто розбився військовий літак, що перевозив нові банкноти, загинуло щонайменше 15 осіб. Місцеві жителі збирали розкидані гроші, а поліція застосувала сльозогінний газ.

У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб

У болівійському місті Ель-Альто неподалік Ла-Паса сталася масштабна авіакатастрофа за участю літака військово–повітряних сил країни, що перевозив нові банкноти на замовлення Центрального банку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Під час спроби приземлення повітряне судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги, вискочило на жваве шосе, розвалилося на частини та спалахнуло. У результаті трагедії загинули екіпаж літака та люди, які перебували в автомобілях на трасі, а обломки лайнера пошкодили транспортні засоби, що рухалися дорогою в момент падіння.

Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29.01.26, 07:26 • 37385 переглядiв

Хаос на місці падіння та розкидані банкноти

Одразу після авіатрощі околиці місця події виявилися засипаними новими купюрами, які розлетілися з пошкодженого вантажного відсіку літака. На місце катастрофи збіглася велика кількість місцевих жителів, які намагалися зібрати розкидані гроші, що значно ускладнило роботу рятувальників та медиків. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ для розгону натовпу та забезпечення безпеки периметра навколо палаючих уламків.

Реакція Центрального банку та статус перевезених коштів

Глава Центрального банку Болівії Давид Еспіноса офіційно заявив, що всі банкноти, які перевозилися цим спецрейсом, не мають юридичної сили. Установа наголосила, що ці гроші не будуть прийматися до оплати, оскільки вони не встигли пройти всі необхідні процедури введення в обіг.

Наразі правоохоронні органи та авіаційне управління розпочали розслідування причин аварії, щоб встановити, чи стала причиною трагедії технічна несправність літака, чи помилка пілотування під час складної посадки.

Турецький F-16 розбився під час тренування, пілот загинув - ЗМІ25.02.26, 06:21 • 5230 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички