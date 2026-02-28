У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб

У болівійському місті Ель-Альто неподалік Ла-Паса сталася масштабна авіакатастрофа за участю літака військово–повітряних сил країни, що перевозив нові банкноти на замовлення Центрального банку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Під час спроби приземлення повітряне судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги, вискочило на жваве шосе, розвалилося на частини та спалахнуло. У результаті трагедії загинули екіпаж літака та люди, які перебували в автомобілях на трасі, а обломки лайнера пошкодили транспортні засоби, що рухалися дорогою в момент падіння.

Хаос на місці падіння та розкидані банкноти

Одразу після авіатрощі околиці місця події виявилися засипаними новими купюрами, які розлетілися з пошкодженого вантажного відсіку літака. На місце катастрофи збіглася велика кількість місцевих жителів, які намагалися зібрати розкидані гроші, що значно ускладнило роботу рятувальників та медиків. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ для розгону натовпу та забезпечення безпеки периметра навколо палаючих уламків.

Реакція Центрального банку та статус перевезених коштів

Глава Центрального банку Болівії Давид Еспіноса офіційно заявив, що всі банкноти, які перевозилися цим спецрейсом, не мають юридичної сили. Установа наголосила, що ці гроші не будуть прийматися до оплати, оскільки вони не встигли пройти всі необхідні процедури введення в обіг.

Наразі правоохоронні органи та авіаційне управління розпочали розслідування причин аварії, щоб встановити, чи стала причиною трагедії технічна несправність літака, чи помилка пілотування під час складної посадки.

