В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек

27 февраля, 19:28 • 10959 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 23083 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 28369 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 38167 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 38280 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 39897 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54581 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46564 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40051 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34032 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохоPhoto27 февраля, 19:50 • 4660 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 11262 просмотра
Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой27 февраля, 20:41 • 6188 просмотра
Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским27 февраля, 20:44 • 4324 просмотра
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 6720 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 11309 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 17072 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 17505 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 22089 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 23839 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 9478 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 10509 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 11231 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25060 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53628 просмотра
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

В Эль-Альто разбился военный самолет, перевозивший новые банкноты, погибло не менее 15 человек. Местные жители собирали разбросанные деньги, а полиция применила слезоточивый газ.

В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек

В боливийском городе Эль-Альто недалеко от Ла-Паса произошла масштабная авиакатастрофа с участием самолета военно-воздушных сил страны, перевозившего новые банкноты по заказу Центрального банка. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Во время попытки приземления воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы, выскочило на оживленное шоссе, развалилось на части и загорелось. В результате трагедии погибли экипаж самолета и люди, находившиеся в автомобилях на трассе, а обломки лайнера повредили транспортные средства, двигавшиеся по дороге в момент падения.

Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29.01.26, 07:26 • 37391 просмотр

Хаос на месте падения и разбросанные банкноты

Сразу после авиакатастрофы окрестности места происшествия оказались засыпаны новыми купюрами, которые разлетелись из поврежденного грузового отсека самолета. На место катастрофы сбежалось большое количество местных жителей, которые пытались собрать разбросанные деньги, что значительно усложнило работу спасателей и медиков. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы и обеспечения безопасности периметра вокруг горящих обломков.

Реакция Центрального банка и статус перевозимых средств

Глава Центрального банка Боливии Давид Эспиноса официально заявил, что все банкноты, перевозившиеся этим спецрейсом, не имеют юридической силы. Учреждение подчеркнуло, что эти деньги не будут приниматься к оплате, поскольку они не успели пройти все необходимые процедуры ввода в обращение.

Сейчас правоохранительные органы и авиационное управление начали расследование причин аварии, чтобы установить, стала ли причиной трагедии техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования во время сложной посадки.

Турецкий F-16 разбился во время тренировки, пилот погиб - СМИ25.02.26, 06:21 • 5238 просмотров

Степан Гафтко

