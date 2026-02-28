В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек

В боливийском городе Эль-Альто недалеко от Ла-Паса произошла масштабная авиакатастрофа с участием самолета военно-воздушных сил страны, перевозившего новые банкноты по заказу Центрального банка. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Во время попытки приземления воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы, выскочило на оживленное шоссе, развалилось на части и загорелось. В результате трагедии погибли экипаж самолета и люди, находившиеся в автомобилях на трассе, а обломки лайнера повредили транспортные средства, двигавшиеся по дороге в момент падения.

Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики

Хаос на месте падения и разбросанные банкноты

Сразу после авиакатастрофы окрестности места происшествия оказались засыпаны новыми купюрами, которые разлетелись из поврежденного грузового отсека самолета. На место катастрофы сбежалось большое количество местных жителей, которые пытались собрать разбросанные деньги, что значительно усложнило работу спасателей и медиков. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы и обеспечения безопасности периметра вокруг горящих обломков.

Реакция Центрального банка и статус перевозимых средств

Глава Центрального банка Боливии Давид Эспиноса официально заявил, что все банкноты, перевозившиеся этим спецрейсом, не имеют юридической силы. Учреждение подчеркнуло, что эти деньги не будут приниматься к оплате, поскольку они не успели пройти все необходимые процедуры ввода в обращение.

Сейчас правоохранительные органы и авиационное управление начали расследование причин аварии, чтобы установить, стала ли причиной трагедии техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования во время сложной посадки.

Турецкий F-16 разбился во время тренировки, пилот погиб - СМИ