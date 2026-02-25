Турецкий F-16 разбился во время тренировки, пилот погиб - СМИ
Киев • УНН
В турецком городе Балыкесир военный истребитель F-16 разбился во время планового тренировочного полета. Пилот погиб, на месте работают экстренные службы.
Детали
Отмечается, что на месте аварии вблизи шоссе Бурса-Измир находятся машины скорой помощи и полицейские автомобили.
Один из наших самолетов F-16, принадлежащий эскадрилье 9-й главной авиабазы Балыкесир, разбился во время выполнения миссии около 00:50, и один из наших пилотов погиб мученической смертью. Я молюсь Аллаху о милосердии к нашему мученику и выражаю соболезнования его семье
Напомним
В ноябре 2025 года военно-транспортный самолет типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. В турецком ведомстве опубликованы личные данные военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы.
