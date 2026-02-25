$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 9050 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 15177 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 13613 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 13757 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 13062 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13702 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14454 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13311 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 25617 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13978 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Турецкий F-16 разбился во время тренировки, пилот погиб - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В турецком городе Балыкесир военный истребитель F-16 разбился во время планового тренировочного полета. Пилот погиб, на месте работают экстренные службы.

Турецкий F-16 разбился во время тренировки, пилот погиб - СМИ

В турецком городе Балыкесир военный истребитель F-16 потерпел крушение во время планового тренировочного полета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкие СМИ.

Детали

Отмечается, что на месте аварии вблизи шоссе Бурса-Измир находятся машины скорой помощи и полицейские автомобили.

Один из наших самолетов F-16, принадлежащий эскадрилье 9-й главной авиабазы Балыкесир, разбился во время выполнения миссии около 00:50, и один из наших пилотов погиб мученической смертью. Я молюсь Аллаху о милосердии к нашему мученику и выражаю соболезнования его семье

- сказал мэр Исмаил Устаоглу.

Напомним

В ноябре 2025 года военно-транспортный самолет типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. В турецком ведомстве опубликованы личные данные военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы.

В Минобороны Турции заявили, что на борту упавшего в Грузии военного самолета находилось 20 человек11.11.25, 17:00 • 3654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия