"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Графики отключений электроэнергии
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году

Киев • УНН

 • 6288 просмотра

Еврейские кучки в 2026 году ожидаются с 25 марта по начало апреля. Это период весенних заморозков и дождей перед началом празднования Песаха.

Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году

Еврейские кучки - это период резкого похолодания перед потеплением. Они происходят накануне еврейского праздника Песах. Когда они наступят в 2026 году, как возникло само название и что оно означает - расскажет УНН.

Детали

"Еврейские кучки" - это народный метеорологический термин, который издавна бытует в Украине и некоторых соседних странах. Им обозначают кратковременный период резкого ухудшения погоды, в частности внезапное похолодание, шквальный ветер, проливные дожди или даже мокрый снег, традиционно наступающий в середине весны. Чаще всего этот природный спад температуры происходит накануне еврейского праздника Песах, он может совпадать с Пасхальными праздниками у православных.

Когда еврейские кучки в 2026 году

Чтобы вычислить дату наступления "кучек", нужно ориентироваться на лунный календарь, по которому определяется дата праздника Песах. В 2026 году Песах начинается вечером 1 апреля и продлится до 9 апреля.

Соответственно, еврейские кучки в 2026 году придутся на последнюю неделю марта - с 25 по 31 число, а также частично захватят первые дни апреля. Именно в это время стоит быть готовыми к возможным весенним заморозкам и дождям.

Происхождение названия

Существует две основные версии происхождения этого необычного народного названия.

Весной погода в этот период становится крайне нестабильной, температура постоянно меняется, будто "скачет по кочкам". Кроме того, на небе в это время часто собираются тяжелые дождевые облака - "сбиваются в кучки". Со временем в народной речи слово "кочки" трансформировалось в более понятные "кучки".

В иудаизме существует большой праздник Суккот, который в украинском переводе Библии традиционно назывался "Праздник Кущей". Хотя Суккот празднуют осенью, в народном сознании из-за тесного соседства культур возникла путаница. Название "кучки" просто перенесли на весенний период перед Песахом, связав его с традиционным ухудшением погоды.

Александра Месенко

