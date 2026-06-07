Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой Starlink

Украинская оборонная компания Fire Point завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 800-850 км и работает над альтернативой Starlink для Украины и Европы. Об этом в интервью рассказал совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман, пишет УНН.

Заканчиваем испытания ракеты, которая будет лететь на 800-850 км, с 800 кг боевой части. Также мы создаем спутниковую группировку для Украины и для всей Европы, которая будет альтернативой Starlink – рассказал Штилерман.

Параллельно компания продолжает реализацию проекта Freya. Недавно Fire Point провела успешные летные испытания ракеты FP-7.Х в режиме зенитного комплекса. Во время теста ракета под управлением с земли вышла в расчетную точку перехвата, которую задавал радар.

Отдельно в интервью Штилерман подчеркнул, что конкурентным преимуществом украинских разработок является не только их стоимость и боевой опыт, но и принципиально иной подход к архитектуре вооружения.

Мы продаем не только защиту, мы продаем независимость в этой защите. Мы не контролируем оружие после того, как продали его. Оно построено на открытой архитектуре и открытом программном обеспечении – пояснил главный конструктор Fire Point.

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В то же время стремительный рост компании, по словам ее совладельца, сопровождается усилением конкуренции на мировом рынке вооружений.

Мы поняли еще осенью прошлого года (речь идет об осени 2025 года - ред.), что давление будет только повышаться, потому что мы перешли дорогу очень большому количеству игроков. Мы производим самые дешевые и эффективные дроны. Ближайший конкурент дороже нас в три раза – заявил Штилерман.

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По его словам, вместе с ростом компании Fire Point начали появляться и попытки дискредитации на международном уровне. В качестве примера он привел историю с журналистским запросом, который якобы поступил от представителей Bloomberg.

Мне сказали, что главный редактор Bloomberg будет брать у вас интервью. Меня спросили, правда ли, что до производства дронов вы были кастинговым агентством, которое поставляло моделей (изменено - ред.) на остров Эпштейна. Я говорю: what the (...)? Полный бред! – рассказал Штилерман.

Напомним

Ранее Денис Штилерман заявил, что Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием антибаллистического щита Freya, который должен стать более дешевой альтернативой Patriot. Проект предусматривает использование ракеты-перехватчика FP-7.Х и открытой архитектуры, которая не позволит производителю или стране-продавцу дистанционно ограничивать использование системы. Также компания работает над баллистической системой FP-9, которую рассматривают как элемент будущего сдерживания россии.