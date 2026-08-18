Fire Point
В ночь на 15 августа в Самаре прогремели взрывы. Украинский производитель FIre Point подтвердил удар по ракетному центру.
Президент Украины подтвердил успешную операцию в Новороссийске, во время которой были поражены российские корабли. Он заявил о дальнейшем применении дальнобойных санкций для побуждения России к миру.
Украина прекратила сообщать о количестве российских ракет из соображений безопасности. Киеву нужно больше перехватчиков от союзников, особенно Patriot.
россия уже проверяет реакцию НАТО на военную агрессию и может перейти к более опасным провокациям. В то же время слабым местом Европы остаются низкие темпы оборонного производства и дефицит отдельных видов вооружения.
Украина может найти способ производить ракеты Patriot дешевле и быстрее, чем США. Американские производители опасаются, что Киев усовершенствует Patriot и будет массово производить их дешевле.
Журналисты The Guardian побывали на запуске украинских дронов FP-1, которые поразили подстанцию в Алуште. Украинские военные заявляют, что дальнобойные удары истощают российскую ПВО и экономику.
Президент Украины заявил, что многие страны не заинтересованы в развитии украинских баллистических технологий из-за конкуренции на рынке вооружений. Он подчеркнул, что Украине приходится бороться за собственные разработки.
Украина работает над собственным противобаллистическим проектом Freyja, которым руководит оборонная компания Fire Point. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача государства — защитить производственные мощности от российских ударов.
Запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года. В Fire Point опровергли фейковые сообщения о якобы готовности «закрыть небо от баллистики до конца месяца» и заявили, что такие манипуляции дискредитируют работу над проектом.
Украина имеет ограниченные возможности для уничтожения российских пусковых установок, особенно на территории рф. Эксперты считают, что появление собственной баллистики может кардинально изменить ситуацию.
Президент Украины сообщил, что европейская антибаллистическая программа FREYJA уже работает, к ней присоединятся новые партнеры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна достигнет необходимых результатов в собственной баллистической программе и антибаллистической системе FREYJA к 2026–2027 годам.
Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко считает, что оборонная компания Fire Point стала лидером среди производителей дальнобойного вооружения. Задача государства — поддерживать конкуренцию на рынке вооружений
Ночью 5 августа Украина не смогла сбить ни одну из 28 российских ракет из-за нехватки перехватчиков для Patriot. Антон Геращенко предлагает наносить удары по предприятиям и пусковым установкам.
Дроны-камикадзе разных классов меняют военную экономику, где стоимость средства сопоставляется с ценностью цели. Стоимость БПЛА зависит от задач, дальности, веса боевой части, устойчивости к РЭБ и ряда других показателей.
Украинская компания Fire Point начала интеграцию компонентов от 13 европейских партнеров в систему Freyja. Перехват первой баллистической ракеты планируется до середины 2027 года.
Президент Зеленский заявил, что Россия будет делать все, чтобы помешать объединению оборонных компаний для создания антибаллистического щита FREYJA. К проекту уже присоединились 9 европейских стран и 12 оборонных компаний.
Президент Зеленский заявил о нарастании баллистической угрозы со стороны РФ и призвал усилить санкции и антибаллистические возможности.
Во Владимирской области рф беспилотник попал в склад Wildberries, вызвав пожар. В компании подтвердили атаку на ключевой логистический хаб.
В Омске атакован НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ", вероятно дронами FP-1. Власти отменили концерт ко Дню города, официального подтверждения атаки пока нет.
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина в ближайшее время не получит ракеты-перехватчики к Patriot. Он считает, что заявления США о сближении позиций являются подготовкой к давлению, а не посредничеством.
Украинские военные ночью поразили Саратовский НПЗ и военный аэродром Энгельс. Президент Зеленский подтвердил удары по стратегическим объектам России.
США начали работу над передачей Украине лицензий на производство ракет Patriot, но процесс находится на начальной стадии и тормозится политическими решениями. Сертификация цепочек поставок может занять 3-6 лет, поэтому у Украины есть лучшие перспективы в европейском проекте Freyja.
Украинские БПЛА FP-1 атаковали Саратовский НПЗ Роснефти уже в 15-й раз и логистический хаб в Новосемейкино. Системное поражение усиливает экономическое давление на РФ.
Hensoldt, немецкий партнер Fire Point в проекте Freyja, за первое полугодие 2026 года удвоил объем новых заказов и впервые в истории пересек отметку €10 млрд.
Оружие без реальных испытаний не имеет смысла, именно поэтому сейчас в Украине испытывается вооружение против будущих угроз, считает Ирина Терех.
Украинские беспилотники атакуют логистические центры Wildberries, что грозит финансовыми проблемами компании и её кредиторам. Долги маркетплейса достигают 1,3 трлн рублей, а удары могут усилить давление на экономику РФ.
Президент Зеленский подтвердил удары дрон-камикадзе и ракетами средней дальности по объектам рф, в частности по логистическим центрам в Сарапуле, Казани и Волгограде. Также поражен морской терминал в Краснодарском регионе и НПЗ в Волгоградском регионе.
Украинские БПЛА FP-1 31 июля атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде. На складе возник пожар, работа приостановлена.
CEO Fire Point Ирина Терех заявила, что европейская бюрократия представляет большую угрозу для обороны Европы, чем россияне. Она призвала упростить процедуры для реализации совместных проектов, в частности противоракетного щита Freyja.