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Fire Point

Украинская компания в сфере оборонных технологий
Fire Point – ведущая украинская компания в сфере оборонных технологий, которая проектирует и производит ударные беспилотные летательные аппараты и ракетные системы. Компания основана в 2022 году в ответ на полномасштабную российскую агрессию. Основные изделия компании: ударные БпЛА FP-1 (deep-strike) и FP-2 (front‑strike), крылатая ракета большой дальности наземного базирования FP-5 «Flamingo». Компания также работает над запуском баллистической ракеты FP‑7 и ее модификацией — ракетой-перехватчиком FP-7.x.
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Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo

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Зеленский заявил, что к антибаллистической программе FREYJA планируют присоединиться новые партнеры

Президент Украины сообщил, что европейская антибаллистическая программа FREYJA уже работает, к ней присоединятся новые партнеры.

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Зеленский ожидает «необходимых результатов» баллистической программы Украины на этапе 2026–2027 годов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна достигнет необходимых результатов в собственной баллистической программе и антибаллистической системе FREYJA к 2026–2027 годам.

Война в Украине • 6 августа, 12:20 • 2891 просмотра
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Гудименко считает Fire Point лидером украинского ОПК в сегменте deep strike

Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко считает, что оборонная компания Fire Point стала лидером среди производителей дальнобойного вооружения. Задача государства — поддерживать конкуренцию на рынке вооружений

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Бить по пусковым установкам: какие возможности есть у Украины для противодействия баллистическим ракетам

Ночью 5 августа Украина не смогла сбить ни одну из 28 российских ракет из-за нехватки перехватчиков для Patriot. Антон Геращенко предлагает наносить удары по предприятиям и пусковым установкам.

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Дроны-камикадзе разных классов меняют военную экономику, где стоимость средства сопоставляется с ценностью цели. Стоимость БПЛА зависит от задач, дальности, веса боевой части, устойчивости к РЭБ и ряда других показателей.

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На каком этапе находится запуск антибаллистического щита Freyja: в Fire Point раскрыли детали

Украинская компания Fire Point начала интеграцию компонентов от 13 европейских партнеров в систему Freyja. Перехват первой баллистической ракеты планируется до середины 2027 года.

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Зеленский убежден, что Россия будет препятствовать созданию антибаллистической защиты FREYJA

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Президент Зеленский заявил о нарастании баллистической угрозы со стороны РФ и призвал усилить санкции и антибаллистические возможности.

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Сложности сертификации: почему отказ передать Украине лицензию на производство Patriot почти ничего не меняет

США начали работу над передачей Украине лицензий на производство ракет Patriot, но процесс находится на начальной стадии и тормозится политическими решениями. Сертификация цепочек поставок может занять 3-6 лет, поэтому у Украины есть лучшие перспективы в европейском проекте Freyja.

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Саратовский НПЗ атакован украинскими беспилотниками уже в 15-й разVideo

Украинские БПЛА FP-1 атаковали Саратовский НПЗ Роснефти уже в 15-й раз и логистический хаб в Новосемейкино. Системное поражение усиливает экономическое давление на РФ.

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Оружие без реальных испытаний не имеет смысла, именно поэтому сейчас в Украине испытывается вооружение против будущих угроз, считает Ирина Терех.

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Украинские беспилотники атакуют логистические центры Wildberries, что грозит финансовыми проблемами компании и её кредиторам. Долги маркетплейса достигают 1,3 трлн рублей, а удары могут усилить давление на экономику РФ.

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Президент Зеленский подтвердил удары дрон-камикадзе и ракетами средней дальности по объектам рф, в частности по логистическим центрам в Сарапуле, Казани и Волгограде. Также поражен морской терминал в Краснодарском регионе и НПЗ в Волгоградском регионе.

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Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде поразили украинские БПЛА FP-1 – Fire Point

Украинские БПЛА FP-1 31 июля атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде. На складе возник пожар, работа приостановлена.

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Бюрократия ЕС тормозит расширение производства украинских ракет в Европе – CEO Fire Point

CEO Fire Point Ирина Терех заявила, что европейская бюрократия представляет большую угрозу для обороны Европы, чем россияне. Она призвала упростить процедуры для реализации совместных проектов, в частности противоракетного щита Freyja.

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