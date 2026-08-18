Fire Point

Украине нужно наносить удары по пусковым установкам, а не только перехватывать ракеты — как изменить борьбу с баллистикой рф — мнение эксперта

Украина имеет ограниченные возможности для уничтожения российских пусковых установок, особенно на территории рф. Эксперты считают, что появление собственной баллистики может кардинально изменить ситуацию.