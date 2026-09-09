В 2026 году около 60% украинских атак по россии были проведены с применением вооружения Fire Point - CEO компании Ирина Терех

Около 60% украинских атак по территории россии в 2026 году были осуществлены с применением вооружения Fire Point. Об этом заявила генеральный директор и технический директор ведущей украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех в интервью американскому каналу CBS News, пишет УНН.

Детали

По ее словам, в этом году Украина осуществила вдвое больше дальних ударов по территории россии, чем россия - по Украине.

Также она отметила, что около ⅔ украинских атак были проведены с использованием вооружения Fire Point.

Сегодня компания Fire Point производит 300–400 дальнобойных ударных дронов в сутки, а также расширила производство и работает над более сложными системами вооружения.

Кроме того, Ирина Терех напомнила, что Fire Point работает над собственной баллистической ракетой. По ее словам, компании осталось несколько месяцев до развертывания первой украинской баллистической ракеты, спроектированной и изготовленной внутри страны.

Добавим

Генеральный штаб Украины в ответ на запрос УНН сообщил, что за период с начала 2026 года наибольшую долю успешно выполненных боевых задач имеет БПЛА типа FP-1 благодаря относительно высокой эффективности и массовости применения. Количество примененных БПЛА типа FP-1 вдвое превышает общее количество примененных других основных ударных БПЛА.

FP-1 производит украинская компания Fire Point. FP-1 зарекомендовал себя как эффективный БПЛА для ударов по объектам в глубоком тылу России. Как заявили в компании, его последняя модификация способна преодолевать расстояние в 3400 км.