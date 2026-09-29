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Более 50 поездов отстают от графика на фоне атак рф - где и какие задержки

Киев • УНН

 • 7080 просмотра

Более 50 поездов дальнего следования задерживаются утром 29 сентября. Наибольшая задержка поезда Ужгород—Харьков составляет 7 часов 34 минуты.

Более 50 поездов отстают от графика на фоне атак рф - где и какие задержки

В пути утром 29 сентября в Украине задерживается более 50 поездов дальнего следования на фоне продолжающихся российских атак. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные АО "Укрзализныця".

Детали

По данным на 11 часов 29 сентября, наибольшие задержки — у поездов 17/18 Ужгород — Харьков (+7:34) и 351/352 Киев — Кишинёв (+6:30). Также есть шесть поездов с задержками более 5 часов.

Отставание от графика фиксируют и у пригородных поездов в ряде регионов, в том числе в западных и центральных областях — Ровенской, Львовской, Житомирской, Винницкой. В последней атака рф затронула железнодорожную инфраструктуру.

Атака рф продолжается - с утра пострадавшие в Киеве и Одессе, есть попадание на железной дороге29.09.26, 09:22 • 2552 просмотра

Юлия Шрамко

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