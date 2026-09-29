В США шторм обнажил обломки корабля, затонувшего более 140 лет назад

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На острове Нантакет в штате Массачусетс после сильного шторма из-под песка появились деревянные обломки, которые могут принадлежать кораблю, потерпевшему крушение ещё в XIX веке. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Морские эксперты отправились на место, чтобы исследовать крупные деревянные балки, скреплённые ржавыми железными деталями. Находку передадут для изучения подводным археологам штата, которые попытаются установить, какому именно судну она принадлежала.

Обломки нашли неподалёку от места, где ранее обнаруживали части деревянной шхуны «Уоррен Сойер», потерпевшей крушение в 1884 году. В то же время специалисты пока не подтвердили, что новая находка принадлежит именно этому кораблю.

Обломки более века были погребены под песком

«Уоррен Сойер» сел на мель 22 декабря 1884 года, когда перевозил из Нового Орлеана в Бостон 1115 тюков хлопка и около 25 тонн металлолома. Капитана и 7 членов экипажа удалось спасти.

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Корабль оставался на пляже около 2 недель, а местные жители успели спасти 700 тюков хлопка. Однако 6 января 1885 года новый шторм разорвал судно на части и разбросал обломки вдоль побережья.

Новые фрагменты появились после сильного шторма, который вызвал значительную эрозию побережья. По словам местного журналиста Джейсона Грациадея, всё это время обломки могли лежать прямо под участком пляжа, по которому в течение лета ездили отдыхающие.

Это не первая подобная находка на Нантакете. В конце 2022 года археологи исследовали примерно 13-метровую секцию корпуса, которая, по их заключению, вероятно, принадлежала «Уоррену Сойеру». Части старого судна время от времени продолжают появляться из-под песка из-за изменений береговой линии.

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