Рекордное обмеление Дуная обнаружило десятки кораблей времён Второй мировой войны

Уровень воды в реке Дунай, второй по протяжённости в Европе, из-за засухи упал настолько низко, что из воды начали показываться корпуса десятков немецких военных кораблей времён Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Как отмечает издание, появление затонувших кораблей стало необычным последствием летней засухи, охватившей Европу. В то же время рекордное обмеление Дуная создаёт и серьёзные проблемы: из-за низкого уровня воды некоторые электростанции оказались под угрозой остановки, а правительства стран Центральной и Восточной Европы вынуждены вводить меры по экономии электроэнергии.

Посреди реки, разделяющей Сербию и Румынию неподалёку от сербского порта Прахово, теперь видны ржавый корпус корабля, а также сломанная мачта, на которой когда-то развевался нацистский флаг.

Эти корабли, некоторые из которых до сих пор содержат вооружение, принадлежали Черноморскому флоту нацистской Германии. Немцы намеренно затопили их, отступая из Румынии, когда советские войска продвигались всё глубже в Европу в конце войны.

Историки утверждают, что в сентябре 1944 года неподалёку от Прахово, в ущелье Дуная, было намеренно затоплено до 200 немецких военных кораблей после того, как они попали под обстрел советских войск. Целью этого было замедлить наступление Красной армии на Балканах. Однако уже через несколько месяцев, в мае 1945 года, нацистская Германия капитулировала.

Появление старых военных кораблей напоминает о том, что сербское правительство при финансовой поддержке Европейского союза уже давно пытается решить проблему этих затонувших судов. Часть из них была поднята из реки ещё во времена коммунистической Югославии, но большинство осталось на дне из-за опасных взрывоопасных боеприпасов, находившихся на борту.

В настоящее время власти пытаются обеспечить бесперебойное судоходство на Дунае, который протекает через десять стран, поскольку падение уровня воды создаёт опасные условия для движения судов. Эксперты связывают необычно жаркую погоду с глобальным потеплением и другими факторами.

Житель Прахово Крста Брандич рассказал, что низкий уровень воды почти полностью остановил судоходство: "Как видите, большие корабли больше не могут пройти".

Из-за засухи на Дунае в Сербии из воды снова появился затонувший нацистский военный корабль