ВМС США раскрыли детали секретного испытания по созданию плазмы над Тихим океаном

Военно-морские силы США обнародовали новые подробности испытания, в ходе которого в феврале этого года над Тихим океаном искусственно создали плазменное поле для изучения процессов преобразования энергии в верхних слоях атмосферы. Об этом сообщает Defense Blog со ссылкой на отчет Центра надводных боевых действий ВМС США, пишет УНН.

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Испытание состоялось 12 февраля после запуска четырехступенчатой ракеты-зонда Oriole IV с острова Уэйк. Ракета подняла научное оборудование на высоту около 539 километров, после чего с помощью специального заряда было испарено несколько фунтов металлического бария. В результате образовалось искусственное плазменное поле, а приборы зафиксировали возникшие после этого электромагнитные процессы.

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По словам руководителя программы SMART Кристофера Нетволла, эксперимент должен был подтвердить, как электростатические волны преобразуются в электромагнитные в ионосфере Земли. Полученные результаты могут стать основой для будущих военных технологий.

Эксперимент готовили почти два месяца

В конечном итоге мы доказываем теории, которые приведут к обеспечению возможностей для наших военнослужащих — сказал старший директор по испытаниям Джей Бройер.

Сначала запуск планировали провести в Вирджинии при участии NASA, однако из-за требований безопасности миссию перенесли на удаленный остров Уэйк посреди Тихого океана. Восемь сотрудников подразделения White Sands провели там почти семь недель, создавая инфраструктуру для запуска практически с нуля.

В Defense Blog отмечают, что успешное испытание подтвердило возможность проведения сложных экспедиционных ракетных миссий в отдаленных районах. В ВМС США также считают, что этот опыт может быть использован в будущих программах, в частности во время испытаний гиперзвуковых технологий и элементов перспективной системы противоракетной обороны «Золотой купол».

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